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AR-GE projeleri yatırıma dönüştürülüyor

İHA

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, düzenlediği ARGE Proje yarışması sayesinde enerji kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik buluşlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

AR-GE projeleri yatırıma dönüştürülüyor

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, düzenlediği ARGE Proje yarışması sayesinde enerji kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik buluşlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
YEDAŞ tarafından düzenlenen ve üst yönetim tarafından yapılan değerlendirmede birinci, ‘Çift Sekonderli Direk Tipi Dağıtım Trafosu Geliştirme Projesi’ ikinci, ‘CBS'de Kamulaştırma ve Mülkiyet Durum Analizi Projesi’ üçüncü ise ‘Temassız Sayaç Okuma Projesi’ oldu. ARGE Proje Yarışması’nda birinci seçilen proje Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulacağı öğrenildi.

"Tecrübelerimiz başarıyı getirmektedir"
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Günümüzün rekabetçi koşullarında sürdürülebilir başarının sırrı, yenilikçi düşünce, değişimgelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarı ise ARGE çalışmalarına verdiğiniz önemdir” dedi.
Genel Müdür Bora, “YEDAŞ olarak, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak ve müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutmak istiyoruz. Avrupa’da kullanılan elektriğin aynı şekilde bölgemizde de kullanılması için yatırımlarını gerçekleştiren YEDAŞ, tüm tecrübesi ve bilgisiyle, kısa sürede Avrupa standartlarını yakalamıştır. YEDAŞ, tüm paydaşlarıyla birlikte, yön birliği içerisinde ortak sinerji oluşturarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yönetim modeli sergileyerek ARGE çalışmalarına da yatırım yapmaktadır” şeklinde konuştu.
Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, ARGE ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

SAMSUN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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