Diyabetin güncel tedavileri ile daha konforlu bir yaşam mümkün

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, diyabet hastalığı konusunda endişelenilmemesi gerektiğini belirterek, "Ailenizde çevrenizde diyabet hastası varsa, endişelenmeyin. Günümüzde uygulanan güncel tedaviler sayesinde kan şekeri kontrolü artık çok daha başarılı bir şekilde sağlanmaktadır” dedi.

Her 6 saniyede 1 kişinin ölümünden sorumlu olan ve 11 kişide 1 gibi yüksek görünme oranına sahip olan “diyabet”, endokrin kliniklerinin ana uzmanlık alanlarından biridir. Medicana Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, uyguladıkları güncel tedavi yöntemleri ve bilinçli bir beslenmeegzersiz programı sayesinde, diyabetin hayatı tehlikeye atan bir hastalık olmaktan çıktığını ve kontrol altına alındığını söyledi. İnsülin enjeksiyonu sayısını asgariye indirdiklerini ifade eden Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Güncel gelişmeler sayesinde kilo sorunu, kalp hastalığı, böbrek rahatsızlığı gibi şikâyetleri olan şeker hastalarında çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Özellikle diyabetik, kilolu ve obez hastaların tedavi ile çok rahat kilo verdiklerini görüyoruz. İnsülin kullanan birçok hastamız ya insülini tamamen bırakıyor ya da günlük yapılan enjeksiyon sayısını asgariye indiriyoruz” diye konuştu.



“Erken dönemde tedavi önemli”

Koroner kalp hastası ya da bypass olmuş hastaların kalp krizi geçirme riskini uyguladıkları tedavilerle minimuma indirdiklerini anlatan Uzm. Dr. Gökosmanoğlu, “Böbrekleri bozulan hastaların erken dönemde tedaviye alınmaları durumunda, bu hastaların diyalize girmelerinin önüne geçiliyor. Vitaminler, mineraller, şifalı otlar veya baharatlarla yapılan diyet takviyesinin, diyabeti ya da altta yatan bilinmeyen nedenleri ortadan kaldırdığına dair net bir kanıt yoktur., Bu hastaların mutlaka bir endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

SAMSUN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.