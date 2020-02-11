Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi.

Sporcular handikaplı yapılan müsabakalarda derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda birinci Serdar Çetin, ikinci Kemal Atamer, üçüncü Embiya Yazıcı oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Şube Müdürü Celalettin Kapçak takdim etti.

SAMSUN 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:09

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.