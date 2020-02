Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, her 100 kişiden ortalama 1’inde görülen epilepsinin(sara) tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsinin beynin herhangi bir bölgesindeki nöronlarda ani ve kontrolsüz elektriksel boşalma sonucunda geliştiğini vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, "11 Şubat Dünya Epilepsi Günü" nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu. Her 100 kişiden ortalama 1’inde görülen epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Dr. Sandıkçı, epilepsinin nöbetler halinde geldiğini, hayatında sadece tek bir nöbet geçiren kişinin epilepsi hastası olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Hastaların hepsinde nedenin tespit edilemeyeceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı hastalığın bebeklik çağından ileri yaşlara kadar her yaşta görülebileceğini söyledi. Epilepsi hastalarında doğum travması, zor doğum, beyin damar tıkanıklıkları, beyin damar kanamaları, beyin tümörlerinin nöbet oluşturabileceğini belirterek bilinç kaybı olmadan görülebilen nöbetler olduğu gibi bilinç kaybı ile ve kasılma ile giden çeşitli epilepsi tipleri de olduğunu kaydetti.

Tanının nasıl konulacağı konusunda da bilgiler aktaran Sandıkçı, “Hastalığın tanısı, hastanın kendisi ya da hastanın nöbetini gözlemleyen bir kişinin nöbet tarifi ön planda tutulmak üzere, EEG tomografi ve MR tetkikleri ile konulur. İlaç tedavisi ve doğru yaşamsal düzenlemelerle nöbetlerin yüzde 70’i kontrol altına alınabilir. İlaç tedavisine yanıt alınamayan vakalarda ise cerrahi tedavide seçenekler arasındadır” dedi.

Epilepsili hastaların hayatlarına sağlıklı devam edebileceğini belirten Ufuk Sandıkçı, “Epilepsi nöbeti zaten normalde var olan beyindeki elektriklenmenin geçici bir süreyle kontrolsüz olarak fazla oluşu nedeniyle gelişir. Ortalama 1 dakika sürer. Epilepsi hastalığı geçici beyin elektriklenmesine bağlı nöbetlerle şekillenir. Yüzde 1’e yakın sıklıkta görülür. Hastalığın görüldüğü kişilerde genellikle diğer tüm beyin fonksiyonları sağlıklıdır. Çoğunlukla bir tek, küçük dozla kontrol altına alınabilir. Epilepsili hastalar hayatlarına sağlıklı devam edebilir, evlenebilir, eğitim alır, çalışıp üretir, iş hayatına katılabilir” diye konuştu.

