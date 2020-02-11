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Sağlam'dan Akşam’a Samsunspor forması

İHA

Samsuspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kulübü ziyaret eden YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam'a Samsunspor forması hediye etti.

Sağlam'dan Akşam’a Samsunspor forması

Samsuspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kulübü ziyaret eden YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam’a Samsunspor forması hediye etti.
Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) Genel Müdürü Arif Akşam ve yönetim kurulu üyeleri, Samsuspor Kulübünü ziyaret etti. Nuri Asan Tesislerinde gerçekleşen ziyarette Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile görüşen Arif Akşam, Samsunspor'a başarılar diledi.
Ziyarette Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam’a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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