Samsun'da evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı

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Samsun'da bir eve giren hırsız veya hırsızlar 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur D.'ye ait giriş katta bulunan evin balkon kapısının kilidini kırarak içeri giren hırsız veya hırsızlar, evden 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Onur D. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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