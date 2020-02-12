Samsun sağlık ekibi Elazığ'dan döndü

Elazığ'da yaşanan depremde görev alan Samsun sağlık ekibi görevini tamamlayarak şehre döndü.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Samsun'dan giderek görev yapan 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 3 kişilik 112 ekibi ve 1 de bakanlık tarafından görevlendirilen 1 mobil komuta görevlisi olmak üzere toplam 9 kişi Samsun'a dönüş yaptı. Elazığ'da birçok depremzedeye yardım eli uzatarak hayata tutunmalarını sağlayan sağlıkçılar Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği Binasında karşılandı.



"Türkiye'nin her yerinden gelen sağlıkçıların kenetlenmesi bizi gururlandırdı"

Elazığ'da geçirdikleri günler hakkında bilgi veren Paramedik Oğuz Çevik, "Mobil kontrol merkezi aracı ile ben haberleşme sorumlusu olarak çalıştım. Orada bulunduğumuz süre boyunca çok farklı duygular yaşadık. Arkadaşlarımız enkaz altından yaralılar çıkardılar. Tabii, bu süreçte enkaz altından ölü vatandaşlarımızı çıkarmanın acısını, derin üzüntüsünü yaşadık. Samsun adına bütün illerin haberleşmelerini sağlamamız gerçekten de gurur vericiydi. Elazığ'da görev yaparken Van'da çığ faciası oldu. İlimizin envanterinde bulunan bu haberleşme aracı ile Van ile tek görüşebilen, iletişim kurabilen araç olduk. Bu yönüyle Van'dan aldığımız istekleri, ihtiyaçları direkt Sağlık Bakanlığı AFET Koordinasyon Merkezine bildirdik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.