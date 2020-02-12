Yabancı öğrencilere İlkadım anlatıldı

Erasmus + projesi kapsamında 4 ayrı ülkeden Samsun’a gelerek Bilim Sanat Merkezinin konuğu olan öğrencilerle bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediyenin yönetim anlayışını ve belediye çalışmalarını anlattı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Erasmus + “Geleceğin Meslekleri” projesi kapsamında, İspanya, Almanya, Hırvatistan ve Portekiz’den gelen öğrencileri ağırladı. Başkan Demirtaş, 45 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı heyete İlkadım Belediyesinin yönetim anlayışını ve sosyal belediyecilik uygulamalarını anlattı. Kente yönelik hizmetleri, yeni nesil hizmet anlayışıyla planladıklarına dikkat çeken Başkan Demirtaş, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını anlayabilmek adına, kent hayatına gençlerin gözünden bakarak çözümler ürettiklerini söyledi.

Belediyenin meclis salonunda öğrencileri misafir eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, farklı ülkelerden gelen öğrencilere ilçenin adını ve stratejik konumu hakkında bilgiler aktardı. Millî Mücadelenin Atatürk tarafından dile gelen hikâyesinin ilk cümlesinin ilçe için önemine değinen Başkan Demirtaş, “19 Mayıs 1919 tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek vatanını işgal etmek isteyenlere karşı verdiği beka mücadelesinin fikir ve karar sahibi Atatürk'ün hedefine varan yolda ilk adımdır. İşte böyle tarihi bir adımın atıldığı bir bölgedir İlkadım ve adını Türk tarihinin kaderini değiştiren bu adımdan alır. Samsun il merkezinde 2008 yılında kurulan bu ilçenin 1 milyon 269 bin 989 kişi olan Samsun il nüfusunun 317 bin 85 kişi ile en büyük ilçesidir. Aynı zamanda 81 ili bulunan Türkiye’nin 54 ilinden daha büyük nüfusa sahip olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 7,5 km uzunluğunda bir sahil şeridi boyunca yerleşen ilçede temel ekonomik faaliyet ticaret ve sağlıktır “dedi.

Erasmus gibi projelerin eğitime katkısı olduğunu dile getiren Başkan Demirtaş, şunları söyledi:

“Gelecekte toplumdaki tüm yönetim kademeleri yeni nesillere aktarılacak. Yani bugün bizlerin üstlendiği tüm bu görevleri siz gençler devralacaksınız. Bütün kalbimle diliyorum ki dünya sizin yönetiminizle daha güzel, daha barış ve huzur dolu, daha sevgi dolu bir yer olsun. Bu olumlu görüşlerinizi Türkiye'den ayrılırken burada yaşadıklarınızı hayatınız boyunca unutmayacağınızı umuyorum.”

Ziyaret sonunda Proje Sorumlusu Civan Çelik ve beraberindeki öğrenciler, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitime her zaman daha fazla destek verilmesi gerektiğini ve mümkün olan her konuda hizmete hazır olduğunu dile getirdi. Necattin Demirtaş ve öğrenciler programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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