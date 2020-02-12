Trafik kontrolünde kitap hediye edildi

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Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, “Samsun Okuma Vakti” projesinin 3. yılı etkinlikleri kapsamında sürücülere kitap hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yüksel Aydın, trafik kontrolüne katılarak sürücülere ve araçtaki yolculara kitap hediye etti. Yüksel, her akşam saat 20.00'de telefonları, televizyonları kapatarak aileleriyle birlikte okumaya davet etti.

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