Park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdı

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Samsun'da park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'nin, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.T.'nin park halindeki aracının 4 lastiğini kesip camını kırdığı iddia edildi. Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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