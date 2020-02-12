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Park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdı

İHA

Samsun'da park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'nin, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.T.'nin park halindeki aracının 4 lastiğini kesip camını kırdığı iddia edildi. Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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