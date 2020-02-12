Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 paket halinde 87,75 gram esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 4,68 gram esrar maddesi ile yakalanan Ö.D.'yi gözaltına aldı. Ö.D. ile bağlantısı olduğu iddia edilen M.O. da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Ö.D. ve M.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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