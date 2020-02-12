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Hindistan Mashalatgüzarı, iş birliği için Samsun’da

İHA

Hindistan Ankara Büyükelçiliği Mashalatgüzarı Vanaja Thekkat, ikili iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile bir araya geldi.

Hindistan Mashalatgüzarı, iş birliği için Samsun’da

Hindistan Ankara Büyükelçiliği Mashalatgüzarı Vanaja Thekkat, ikili iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile bir araya geldi.
Samsun’da incelemelerde bulunmak, yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve iş birliğini geliştirmek için kente gelen Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği Mashalatgüzarı Vanaja Thekkat, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Murzioğlu: “İş birliğine hazırız”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve iş birliği imkanları hakkında Mashalatgüzar Vanaja Thekkat’ı bilgilendirdi. İş birliği için Oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Murzioğlu, “Samsunumuz gerek sanayi altyapısıyla, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm alanlarıyla Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kenti. Karadeniz’in en büyük kenti olan Samsun, geçmişten gelen ticaret geleneğine sahip olması nedeniyle bölgenin merkezi konumunda. Sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet altyapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Samsun çok yönlü bir kent. Türkiye’de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. Biz de Hindistanlı işadamlarımızı kentimize davet ediyoruz. Gelsinler, ilimizin potansiyelini görsünler. Biz her türlü işbirliğine hazırız. İnşallah bu ziyaret ilerisi için güzel bir başlangıç olur. Bu konuda da üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız” diye konuştu.

Türk yatırımcıları, Hindistan’a davet etti
Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği Mashalatgüzarı Vanaja Thekkat, “Öncelikle, verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Samsun ve bölgenizle ilgilenen Hintli iş adamları için bir fırsat oluşturmak amacıyla bugün buradayım. Sizin de bildiğiniz gibi iki ülke arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanıyor. Güçlü bağlarımız var. Son zamanlarda devlet büyüklerimizin karşılıklı ziyaretleri ticari ilişkileri de artırmış durumda. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki 150 Türk iş adamıyla Hindistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. İkili görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması hedeflendi. Geriye baktığımızda 2018 yılında 8,6 milyar doları yakaladık. 2019 yılında küçük bir düşüş gözlendi. Ama yıllara baktığımız zaman umut vaat eden bir gelişme söz konusu. Her iki ülkede de büyük bir potansiyel mevcut. Türkiye’de 150 Hintli şirket faaliyet gösteriyor. Hintli şirketler 500 milyon dolar civarında bir yatırım yapmış durumda. Hindistan’da umut vaat eden sektör alt yapı ve inşaat. Bu konuda Türkiye çok iyi durumda. Otomotiv, makine, eczacılık üzerinde durulması gereken sektörlerden bazıları. Özellikle tarım ve gıda işleme de sizden öğreneceğimiz çok şey olabilir. Ülkemizde yatırım olanakları çok iyi. Dış yatırım oldukça canlı. İyi koşullara sahibiz. Türk yatırımcıları ülkemizdeki potansiyelleri değerlendirirse çok seviniriz. İnşallah bugün ki görüşmemiz iki ülke arasındaki birlikteliğe katkı verir” diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından Mashalatgüzar Thekkat ve Başkan Murzioğlu, birbirlerine anı takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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