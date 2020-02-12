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Başkan Kılıç: "Kar yağışının günlük hayatı olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçtik"

İHA

Bafra Belediyesi karla mücadele ekipleri şehri etkisi altına alan kar yağışı için daha önceden hazır hale getirdiği ekipleri sayesinde merkez ve dış mahallerde gerçekleştirdiği çalışmalarla günlük hayatın olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçti.

Başkan Kılıç: "Kar yağışının günlük hayatı olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçtik"

Bafra Belediyesi karla mücadele ekipleri şehri etkisi altına alan kar yağışı için daha önceden hazır hale getirdiği ekipleri sayesinde merkez ve dış mahallerde gerçekleştirdiği çalışmalarla günlük hayatın olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçti.
Mevsim itibariyle karla mücadele ekipleri ve ekipmanlarını hazır vaziyete getiren ve Meteoroloji Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde bulunan Bafra Belediyesi, başlayan kar yağışı ile birlikte ilçenin tamamında yürüttüğü programlı çalışma sayesinde başarılı oldu. 3 greyder, 3 loader, 7 beko, 2 kamyon ve 30 personelle merkez ve dış mahallelerde anında kar kürüme çalışmalarına başlayan ekipler çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürdü.
Çalışma önceliğini toplu taşıma güzergâhları, okul, hastane, dış mahalle grup yolları üzerinde yoğunlaştıran ekipler, ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere, insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlerle birlikte okul ve hastane güzergâhlarına öncelik vererek, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının ilçede etkili olduğu süreç içerisinde ilçe merkezine uzak mahallelerde 24 tane 112 vakasında yolları açıp temizleyerek etkili olan Bafra Belediyesi, çalışmalarını yağışın etkili olduğu Başaran, Meşelitürkmenler, Yenialan, Sarpın, Akalan, Asmaçam, Ağcaalan, Yeraltı, Çamaltı, Bengü, Komşupınar, Çulhakoca, Tepebaşı, Asar, Esençay, Kuzalan ve Elalan Mahallelerinde yoğunlaştırdı.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da ilçe merkezi ve dış mahallerde ana arterler ile mahalle ve sokaklardaki yolların açık kalması, ulaşımın kesintisiz devam etmesi amaçlanan çalışmaları yerinde takip etti. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ve çatılarda buz sarkıtlarının temizlenmesini aynı anda gerçekleştiren belediye ekiplerinin bu gayreti ilçede olumsuz bir olayın yaşanmamasını sağladı.
Benzer durumlarla ilgili önlemleri ve görev alacak ekipleri daha önceden belirlediklerinin altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Kış aylarında karla mücadele programımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre düzenliyor; ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Her mahallemizde sorumlu koordinatörlerimizin yanı sıra meclis üyelerimiz de karla mücadele çalışmalarını bire bir takip ediyorlar. Muhtarlarımız ve Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri ile sürekli istişare içerisindeyiz. Bu uyumda ortaya koyduğumuz çalışmalar sonrasında ilçemizde kar yağışının günlük hayatı olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçtiğimizi düşünüyorum. İlçemiz genelinde kar yağışından meydana gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Gerek merkezde gerekse dış mahallerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Bafra halkının kar yağışından mağdur olmaması için ekiplerimizle sahada olacağız” dedi.
Öte yandan Bafra Belediyesinin ilçedeki ilgili dernek ve gönüllülerle birlikte, soğuk hava ve kar yağışı ile birlikte aç kalma hususu ortaya çıkan sokak hayvanlarına yönelik çalışması, hayvanseverler başta olmak üzere tüm kesimlerinin takdirini kazandı. Bilindiği gibi Başkan Kılıç’ın talimatı ile Bafra Belediyesi Aşevinde hazırlanan gıdalar, belediye ekipleri, Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Zebur Deniz ve yönetimi, Bafra Doğa ve Hayvan Hakları Eğitim Destek Derneği Başkanı Soner Kahveci ile birlikte sokak hayvanları beslenme noktalarına yerleştirilmişti.

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