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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ertuğrul Sağlam: Oyuncularım şampiyonluğu ne kadar istediklerini gösterecek

DHA

- Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Oyuncularımız şampiyonluğu ne kadar istediklerini cumartesi günü gösterecekler" dedi.

- Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Oyuncularımız şampiyonluğu ne kadar istediklerini cumartesi günü gösterecekler" dedi.
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren 55 puanlı lider Yılport Samsunspor ile 53 puanla ikinci sırada bulunan Manisa Futbol Kulübü cumartesi günü Manisa´da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve takımın tecrübeli oyuncusu Recep Burak Yılmaz, Nuri Asan Tesisleri´nde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"BİZ ORAYA KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"
Cumartesi günü oynayacakları Manisa Futbol Kulübü maçını da değerlendiren Ertuğrul Sağlam, "Manisa Futbol Kulübü ile önemli bir karşılaşma oynayacağız. Geldiğimiz güne baktığımızda 14 maçta 42 puanın 40´ını almış, artık birçok futbolsever ve otoriter tarafından `Manisa Futbol Kulübü bu işi bırakmaz, Manisa puan kaybetmez, çok iyi takım yaptılar´ konuşuluyordu. Ondan sonra Allah´ın izniyle önce 6 puanlık farkı 4´e indirdik. Ondan sonra 2´ye indi. Devre arasında artık kendi işimizi kendimiz görebileceğimiz seviyeye kadar getirdik. Daha sonra ikinci yarının ilk maçıyla beraber puan farkı ortadan kalktı. Averajla öne geçtik. Daha sonra yine rakibimiz puan kaybetti ve 2 puan öne geçtik. Ondan sonraki maçlarda biz de kayıpsız devam edip Manisa Futbol Kulübü maçına getirdik. Puan kaybetmez denilen takım 11 puan kaybetti. Manisa´da zorlu bir maç oynayacağız. Manisa Futbol Kulübü de çok büyük yatırımlar yaptı. İyi bir takım oluşturdular. Onlar da şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyorlar. Manisa´da bizim kazandığımız taktirde puan farkı 5´e çıkacak ve avantaj elde edeceğiz. Maçı kaybetmezsek yine avantajımızı devam ettireceğiz. Kaybedersek de 1 puan geriye düşeceğiz. Sonuçta bu ligde 11 tane daha maç oynanacak. Kazanırsak ne şampiyonluğu garantileyeceğiz ne de kaybedersek şampiyonluk gidecek. Böyle bir maç oynayacağız. Ama şunu herkes bilsin ki, biz oraya kazanmak için gideceğiz. Kaybetmeme düşünce yapısıyla orada olmayacağız ve inanıyorum ki oyuncularımız da şampiyonluğu ne kadar istediklerini cumartesi günü Manisa´da gösterecekler. Bize yakışan mücadeleyi ortaya koyup, inşallah bizi mutlu edecek bir sonuçla oradan ayrılacağız" diye konuştu.
"HAKEMLERDEN ADİL BİR YÖNETİM İSTİYORUZ"
Konuşmasında hakemlere de değinen Ertuğrul Sağlam, "Maalesef hakemlerimiz biraz daha dikkatli olmak zorundalar. Son birkaç maçta aleyhimize yapılan hatalar bizi üzdü. Rakiplerimizin oynadığı maçlarda da maalesef rakiplerimizin lehine çok bariz hakem hatalarını görmekteyiz. O yüzden cumartesi günü inşallah gördüğünü çalan, herhangi bir olumsuzluktan etkilenmeyen adil bir yönetim istiyoruz. Ne rakip için bir hata yapsınlar ne de bizi kayırsınlar. Orada mutlaka onlar da hata yapacaklar. Bazen öyle bir hatalar yapıyorlar ki `bu da olmaz´ dedirtiyor. O yüzden cumartesi günü maçımızı yönetecek hakemimize de ben bugünden başarılar diliyorum. İnşallah yapılan hataların sonucu etkilemeyeceği bir karşılaşma oynarız. Ortaya da adil bir yönetim çıkar" şeklinde konuştu.
RECEP BURAK YILMAZ: KAZANMAKTAN BAŞKA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK
Manisa Futbol Kulübü ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten tecrübeli defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz ise "Bu hafta çok zorlu bir maç olacak. Bizim her maçımız final havasında geçiyor. Bence bu haftaki maç sezonun en kritik maçı olabilir. Kazanırsak çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz de yok. Rakibimiz güçlü bir takım. İyi futbol oynuyor ama biz daha iyi oynayıp, daha fazla savaşıp, sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıp buraya mutlu dönmek istiyoruz. Bunu yapabilecek kapasitemiz, kalitemiz ve karakterimiz var. İnşallah hocamızın verdiği taktikleri o gün saha içerisinde en iyi şekilde yaparız. Samsunspor´u layık olduğu şekilde bu sene sonu şampiyon yapmaktan başka düşüncemiz de yok. İnşallah sezon sonu mutlu olan ve kazanan tarafta biz oluruz. Eksiklerimiz var ama eksiklerimizi kapatabilecek geniş kadromuz da var. Ben saha içerisinde elimden gelenin fazlasını ortaya koymaya çalışırım. Mücadelemi maçın sonuna kadar sürdürmeye çalışırım. Bu maçta da elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Rakip çok gol atan ve biz de gol yemeyen bir takımız. Umarım o gün elimden gelen mücadeleyi ortaya koyarım. Bir tek ben değil, bütün takım olarak elimizden geleni ortaya koyarız" dedi.

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