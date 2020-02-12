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Çiftçilere tarım sigortası uyarısı

İHA

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçileri ürettikleri tarım ürünlerini sigorta yaptırmaları konusunda uyardı.

Çiftçilere tarım sigortası uyarısı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçileri ürettikleri tarım ürünlerini sigorta yaptırmaları konusunda uyardı.
Tarım ürünlerinin meteorolojik olaylardan ötürü risk altında olduğunu vurgulayan İbrahim Sağlam, “Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bitkisel ve hayvansal üretimlerimiz don, dolu, fırtına, hortum yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını gibi meteorolojik olaylardan olumsuz etkilenmektedir. İlimiz sınırları içinde önemli oranda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri de risk altındadır. Bu nedenle çiftçilerimizin herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağdur olmamaları için tarım sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Devlet yardımlarından istifade edemeyeceklerdir” sözleriyle uyardı.
Tarım sigortası yaptırmak için son başvuru tarihlerini hatırlatan Sağlam, “Başvurularda son tarih fındık için 10 Mart 2020, ayçiçeği için 10 Haziran 2020, mısır için 10 Haziran 2020, soya için 31 Mayıs 2020, çeltik için 30 Haziran 2020, kenevir (lif) için 1 Mayıs 2020, kenevir (tohumluk) için 1 Haziran 2020 ve buğday içinse 21 Mart 2020 olarak belirlenmiş olsa da son güne kadar beklemeden derhal başvurularını yapmalarının üreticilerimizin lehine olduğunu hatırlatmak isterim. Çiftçilerimizin bu hatırlatmalar ışığında yapması gereken sadece bir an önce en yakın tarım ve orman il ilçe müdürlüklerine başvurarak, çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıt yaptırmak ya da mevcut kayıtların güncellenmesinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır. Bol bereketli afetsiz bir üretim sezonu diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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