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'Otoskleroz' bayanlarda görülüyor, gebelikte artıyor

İHA

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, 'iç kulak kireçlenmesi' olarak bilinen otoskleroz hastalığının işitme kaybının sık görülen nedenlerinden birisi olduğunu belirterek, "Özellikle bayanlarda görülmekte ve gebelik döneminde artmaktadır" dedi.

'Otoskleroz' bayanlarda görülüyor, gebelikte artıyor

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, 'iç kulak kireçlenmesi' olarak bilinen otoskleroz hastalığının işitme kaybının sık görülen nedenlerinden birisi olduğunu belirterek, "Özellikle bayanlarda görülmekte ve gebelik döneminde artmaktadır" dedi.
İşitme kaybı, kulak çınlaması ve denge organını etkileyerek baş dönmesine sebep olan otoskleroz hakkında bilgiler veren Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, otosklerozun (iç kulak kireçlenmesi) belirtileri ve tanının nasıl konulduğu konularında açıklamalarda bulundu. Otosklerozun genel olarak kulakta kireçlenme durumu olduğunu söyleyen Dr. Davut Tepe, "Otoskleroz halk dilinde kulak kireçlenmesi olarak adlandırılır. İç kulak kemiklerinden en küçük olanı üzengi kemiğinin kireçlenerek hareket kabiliyetini yitirmesidir. Kulak zarı, orta kulak ve iç kulaktaki iki farklı hastalığı anlatan genel bir tanımlamadır. Orta kulaktaki üzengi kemiğinde oluşan ilave kemikleşme sonucu işitme kaybına yol açan tıbbi adı otoskleroz olarak tanımlanan hastalıktır. Bayanlarda görülüyor, gebelikte artıyor. Otoskleroz iç kulağı da etkileyebileceği gibi daha çok orta kulaktaki kemikçikleri tutar ve hareket kısıtlanması ile ilerleyişi işitme kaybı, kulak çınlaması ve denge organını etkilerse baş dönmesi dahi yapabilmektedir. Yapılan araştırmalarda sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik zemini mevcuttur. Özellikle bayanlarda görülmekte ve gebelik döneminde de artmaktadır" diye konuştu.
Tanının, sıklıkla şikayetin belirgin hale geldiği 2040 yaş arasında konulduğunu ifade eden Dr. Tepe, "Hastaların çoğunda doktora başvurmayı gerektiren yakınma, tek veya iki taraflı işitme kaybıdır. Hastalık ilerledikçe iç kulak tutulumu ile sinirsel işitme kaybı da eklenir ve mikst tip işitme kaybına dönebilir. Burada işitme testleri önemlidir. İşitme testinde iletim veya mikst tip işitme kaybı tespit edilmektedir. Tedavide cerrahi ile başarı yüksek oranda mümkündür. İşitme cihazı ameliyat istemeyen hastalarda fayda sağlamaktadır. Ayrıca sodyum florür tedavisi literatürde denenmiş bir ilaçtır" şeklinde konuştu.

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