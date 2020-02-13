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‘Şehir Buluşmaları’nda ‘ortak akıl’ vurgusu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Bir şehrin ...

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Şehir Buluşmaları'nda bu kez meslektaşları mimarlarla bir araya geldi. Ortak akla ve birlikteliğe dikkat çeken Başkan Demir, "Bir şehrin gelişiminde 'ortak akıl' çok önemli. El ele vererek şehrimizi birlikte daha ileriye taşıyacağız" dedi.

‘Şehir Buluşmaları’nda ‘ortak akıl’ vurgusu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Bir şehrin gelişiminde ‘ortak akıl’ çok önemli. El ele vererek şehrimizi birlikte daha ileriye taşıyacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Şehir Buluşmaları’nda bu kez meslektaşları mimarlarla bir araya geldi. Ortak akla ve birlikteliğe dikkat çeken Başkan Demir, “Bir şehrin gelişiminde ‘ortak akıl’ çok önemli. El ele vererek şehrimizi birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’ toplantıları devam ediyor. Farklı meslek gruplarıyla bir araya gelen Başkan Mustafa Demir’in bu sefer ki misafirleri mimarlar oldu. Büyükşehir Belediyesi 4'üncü ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısı, Bayraktepe Tabiat Parkı Tesisinde yapıldı. Toplantıya OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Derya Oktay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu ve çok sayıda mimar katıldı.

“Büyükşehirin yanındayız”
Başkan Demir’in, şehrin dinamikleriyle bir araya gelmesinin önemli olduğunu ifade eden Mimarlar Odası Şube Başkanı İshak Memişoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın meslekten biri olması, şehrimize meslek adına daha çok şeyler katabileceği noktasındaki umutlarımızı çok daha fazla yeşertti. Mimarlar Odası olarak şehrimiz adın yapılan doğru işlerde her zaman Büyükşehir Belediyemizin yanındayız. Anayasa’nın bize vermiş olduğu görev ve sorumluluklar ile birlikte her zaman yerel yönetimlerin yanında yer alma kararlılığındayız” dedi.

“Güzel sonuçlar verecek”
Şehrin geleceği adına bu buluşmanın güzel sonuçlar getireceğini belirten OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Derya Oktay, “Bu buluşma için mimarlar adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehrin tek mimarlık fakültesini 6 buçuk yıl önce hayata geçiren yöneticisi olarak, bir araya gelmemizi çok önemsiyorum. Mimarları önemseyen yaklaşımla bu toplantıların şehrimiz adına güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Ortak akılla hareket ediyoruz”
Samsun’un hızlı ve emin adımlarla ilerlemesi adına ortak akla ve her kesimden fikre önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Şehrimizi birlikte yönetme, şehrimizin dinamiklerinin fikirlerini ve önerilerini alma noktasında Şehir Buluşmaları düzenliyoruz. Bugün 4.’sünü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda bir mimar olarak meslektaşlarımla bir araya gelmekten mutluluk duydum. Bu toplantılarımızda farklı mesleklerden insanlarımızı dinleme imkanı buluyoruz. Bunu şehrimizi planlı, hızlı ve etkin gelişimi açısından çok önemli buluyoruz. Bu noktada mimarlarımızın da fikirleri bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

“Fikirleri önemsiyoruz”
Şehrin geleceğiyle ilgili çok önemli kararların alınma arifesinde olunduğuna da işaret eden Başkan Demir, “Mimarlar Odası Başkanıma, hocalarımıza ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her bir meslektaşımızın kentimiz adına, geleceğimiz adına önerilerinin dikkate alınacağından ve hayata geçeceğinden hiçbir arkadaşımız şüphe etmesin. Bu toplantılar sadece bir araya gelinen ve sohbet edilen bir ortam değil. Bu toplantılarımızı şehrimizin geleceğini ortak akılla belirlemek, şehrimizi el ele, birlikte yönetmek adına düzenliyoruz. Çok da faydalı oluyor. Bu noktada katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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