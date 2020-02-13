TÜBİTAK ‘Proje Yazım Eğitimi’ başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2237B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “İletişim ve Yönetim Bilimleri Alanında Proje Yazma Eğitimi”, bir otelde akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında İletişim Fakültesi tarafından organize edilen eğitimin açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, TÜBİTAK proje eğitimi etkinliklerinin sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların gelişmesi noktasında önemli rol oynadığını belirtti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Keskin’in eğitim koordinatörlüğünü yaptığı, 1315 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek eğitimler; Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Binark, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Koçak, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Bayraktutan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Özçetin tarafından verilecek.

Eğitimde, temel kavramlar ve proje yönetimi, TÜBİTAK ve destekleri, ARDEB proje bölümleri ve hazırlık süreci, proje fikirlerinin görüşülmesi, etkin proje yazımı, proje değerlendirme süreçleri, proje hazırlık süreci, projelerin başarısızlık ve reddedilme nedenleri konuları, konuk eğitim üyeleri tarafından ele alınacak.

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