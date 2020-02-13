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Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı Samsun’da 35 adet taksi plakası ihaleyle ...

İHA

– Samsun Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Komisyon Toplantısı'nda önemli konular görüşülerek, meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı Samsun’da 35 adet taksi plakası ihaleyle satılacak SAMULAŞ’ın kredi talebi komisyondan geçti

– Samsun Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Komisyon Toplantısı'nda önemli konular görüşülerek, meclise havale edildi.
Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Komisyon Toplantısı, belediye binasındaki meclis toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 52 gündem maddesinin görüşüldüğü komisyonda danışman maaşları, SAMULAŞ kredi talebi ve şehir içinde hizmet verecek T plaka satışı gibi maddeler tartışıldı.

SAMULAŞ’ın borçlanma talebi komisyondan geçti
Komisyon toplantısında SAMULAŞ A.Ş.’nin tamirat ve teknolojik yenilikler için istediği kredi talebi komisyonda tartışıldı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu, SAMULAŞ’ın artık kredi isteyen değil, kara geçen bir şirket olması için çalışması gerektiğini söylediler. İYİ Parti grubu ayrıca 65 yaş üstü kişilerin mesai saatleri içinde yoğun iş giriş ve çıkışlarında ulaşım araçlarını ücretsiz kullanamamasının da bir öneri olduğunu söyledi. AK Parti ve MHP grubu ise SAMULAŞ’ın talebinin 10 yıllık tramvayların teknolojilerinin yenilenmesi ve bozulan cihazların tamiratı için kullanılacağını bildirdi. İlgili madde komisyonda oy birliği ile kabul edilerek, meclise havale edildi.
Komisyonda “Büyükşehir Belediyesi Emrinde Başkan Danışmanı Olarak İstihdam Edileceklere Ödenecek Brüt Ücretlerin Tespiti” maddesi de görüş ayrılıklarına neden oldu. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu üyeleri Samsun Büyükşehir Belediyesinin danışmana ihtiyacı olmadığını ve verilecek ücretin göreve yeni başlamış lisans mezunu bir memur maaşını geçmemesi gerektiğini söylediler. AK Parti ve MHP grubu ise verilecek ücretin kanun çerçevesinde yönetmelik gereği genel sekreter maaşının yüzde 75’ini geçmeyecek şekilde olması gerektiğini dile getirdi. Yapılan tartışmaların ardından oylanan madde oy çokluğu ile kabul edilerek, meclise havale edildi.

35 adet taksi plakası ihale ile satışa çıkacak
T plakaların satışı konusunda bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanvekili Taner Tolgay, “1989 yılında ilk T plakalar tasarlanırken Samsun’a 576 adet T plaka verilmiş. 4 adet dolmuş hattı kurulurken, T plaklardan feragat ederek D plakalara geçiş yapılmış. Bugün 1. hatta 132 adet D plaka var. Bu, 132 T plaka feragat ederek D plakaya geçmiş demektir. Bizim Atakum ilçesinde nüfus artış oranına dahil bir araştırma yapıldı. İlçede aşırı derecede taksi talebi var. Biz de emniyet ve vergi dairesi ile ortak bir çalışma yaptık. Boşta olan T plakaları tespit ettik. Onların satışlarını gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda 35 adet T plaka tespit ettik. Bunlar kullanılmayan ve boşa düşmüş plakalardır. Komisyondan olur aldıktan sonra İçişleri Bakanlığına yazı yazacağız. Onlardan olumlu görüş alınca da fiyatlar belli olacak” dedi.
Madde üzerine söz alan bazı meclis üyeleri Samsun’da taksi plakalarının ortalama 850 bin TL olduğunu ve bu plakaların gerçekten taksicilik yapacak kişilere satılması gerektiğini ifade ettiler. Büyükşehir bürokratları da bu plakaların en az 2 senedir taksicilik yapan ve belgesi olan kişilere ihale ile satılabileceğini söylediler. Söz konusu madde oy birliği ile kabul edildi.
İlgili komisyonlardan meclise havale edilen maddeler 14 Şubat Cuma günü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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