Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 1 kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan E.Z.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada E.Z., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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