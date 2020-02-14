Samsun'dan depremzedelere 2 tır dolusu gıda yardımı 2 tır dolusu gıda yardımı dualarla yola çıktı Vali Kaymak: "Yüreğimiz depremzedelerle birlikte"

Samsun Valiliği himayesinde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla 2 tır dolusu kuru gıda Samsun'dan Elazığ ve Malatya'ya ulaşmak üzere yola çıktı. Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu deprem Türk milletini bir araya getirdi" dedi.

Samsun'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere 2 tır dolusu bin 200 koli kuru gıda yardımı dualarla yola çıktı. Özel bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Allah herkesi depremlerden korusun. Gerçekten bu deprem Türk milletini bir araya getirdi. Yardımlaşma duygusu en iyi örneklerini gösteriyor. Biz bu yardımlarını AFAD başkanlığına bağlı olarak; Samsun, Elazığ ve Malatya AFAD olarak koordineli bir şekilde gönderiyoruz. Valiliğimizin uyarılarını dikkate alalım. Orada neye ihtiyaç duyuluyorsa onu gönderiyoruz. Geçen günlerde hayırseverlerimiz yardımıyla yatak, ranza gönderdik. Şuan da 2 tır kuru gıda göndereceğiz. Bende deprem bölgesinde çalıştım. Şuanda orada prefabrik evlere geçiliyor. İnsanlar çadırda çok fazla rahat edemiyor. O anlamda bakanlarımızın hala orada olması devletin, vatandaşıyla milletiyle beraber olmasının en güzel örnekleri veriliyor. Prefabrik konutlarda da sıcak yemek pişecek. Bu tür malzemelerin gönderilmesi şuan da çok daha ihtiyaç. Bin 200 koli yardımını yapan vatandaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye bir deprem bölgesidir. Deprem gerçekliği unutmamız gerekiyor. O anlamda bütün tedbirlerimizi almamız gerekiyor" dedi.



"Dualarla uğurlandı"

Üzerlerinde ' Yüreğimiz Sizinle' yazılı tırlar dualarla uğurlandı. Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven ve kurum müdürleri katıldı.

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