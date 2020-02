Psikolog Mustafa Güral: “14 Şubat’ta hediye talep etmek ilişkiyi olumsuz etkileyebilir”

İçtenlik, samimiyet ilişkinin başlamasını sağlamadıysa dahi devamını sağlayacak en önemli konulardan birinin otantik olmak olduğunu belirten Aile Danışmanı ve Uzman Psikolog Mustafa Güral, “Romantizmin ön koşullarından biri de gerçeğe ve aslına uygun davranmak olan otantizmidir” dedi.

14 Şubat olarak bilinen Sevgililer günü dolayısıyla açıklama yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Aile Danışmanı ve Uzman Psikolog Mustafa Güral, “Mantıklı ve duygusal alanı dengelemenin önemine değinerek, gün batımını karşılarken mantıklı olmak ilişkinizin ritmini nasıl bozabilir ise bütçenizi zorlasa dahi hediye talep etmek veya almak da ilişkinin dengesi üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır. İnsan olarak öncelikli ihtiyaçlarımızdan biri olan güvenlik duygusu, ilişki söz konusu olduğunda da geçerlidir. Belirsizlik çelişkisini çözümlemek adına geliştirdiğimiz her türlü savunma, ilişki içinde bozucu niteliğe bürünebilir. Örneğin eşiniz veya sevgiliniz size yalan söylediğinde o yalan söyleyen kişi üzerine değil yalana maruz kalan kendinizin acısı ile baş etmek adına bir çaba içine girersiniz. Bu da o meseleye takılı kalma, çözümlemek adına sağlıklı olmayan davranış yollarına başvurmanıza sebep olabilir” diye konuştu.



“Kişilik özelliklerinizi iyi tanıyın”

Kısa vadede duyguları besleyen davranış kalıplarının kişilik özelliğinin eseri olabileceğini söyleyen Psikolog Mustafa Güral, “O yüzden ilişkilerin başlama aşamasında vaat edilen ile davranışlar arasındaki uçurumlara, diğer insanlar ile iletişim ve sorun çözme yollarına, kök aileden gelen özelliklere, iş ve /veya akademik alandaki sorumluluk duygusuna yaklaşım tarzı size olan davranışları ve ilişkinize yönelik tutumu hakkında bilgi verebilir. Her ilişkide tartışma konusu olabileceği gerçeği, ilişkilerdeki tartışma konularının nasıl ele alındığı özelinden daha önemli değildir. Bu tartışmaların çoğunluğu da birbirlerini değiştirme çabası olarak ilişkiye yansıyabilir. Çiftlerden herhangi biri ben değiştirme çabasında değilim dese dahi ilişki içinde bu çabayı görebilmek oldukça mümkün. Aileden gelen alışkanlıkları sürdürebilme veya erken dönem yaşantıları ile baş edebilmek için birey kendi yaşantısında tam tersi yönde hareket eğilimi gösterebilir. Bu durumun doğal sonucu da öteki olana yani sevgiliye/eşine ‘istediğim yönde değiş’ komutunu vermekle sonuçlanır. Üstelik bu durum çoğu zaman öyle manipülatif şekilde yapılıyordur ki farkına varmanız yılları alabilir” şeklinde konuştu.



"Sevginizi farklı şekillerde gösterebilirsiniz"

İlişki süresince öteki ilişkilerin, krizlerin veya yeni deneyimlerin sıklıkla ilişkiyi bozabileceğini ifade eden Güral şunları söyledi:

“Her ne olursa olsun iki kişi arasında olanı gözetmeye yönelmeniz ilişkinizi besleyecek, yeni kaynaklar edinmenizi sağlayacaktır. Hatırlayın; ‘Göz göze gelince biz birbirimizin ne dediğini anlarız’ diyen çiftler vardır çevrenizde. İşte o çiftlerin en temel özelliği ilişkilerine odaklanmayı seçmeleridir. Her zaman şartlar ne olursa olsun sözel ifadeyi öncelik olarak seçin. Dile getirdiğiniz durum için çözüm odaklı davranın. İlişkinizde hangi değerleri birlikte benimsediğinizi sorgulayın. Bir değer üzerine inşa edilmiş hayatlar o değerlerin sahip oldukları ile birleştiğinde daha güçlü kaynaklara sahip olurlar. Çiftler birbirinin ihtiyaçlarını gözetmeleri, dikkate almaları, bu doğrultuda yeni yollar keşfetmeleri kendi hayatları için de zenginleştirici bir unsurdur. Örneğin eşiniz sevgi sözcükleri duymak isteyebilir siz ise bu bana uygun değil diyebilirsiniz. Ancak bu yeni bir öğrenme yeni bir deneyim yaşamaya engel değildir. Kendinizi ifade etmek için başka hangi araçları kullandığınızı sevgilinizle/eşinizle gözden geçirmeyi deneyin, bu deneyimden zenginleşerek çıkabilirsiniz. Her gün aynı deneyimlerle sıkıcı hale gelen evliliklerde yeni arayışlara birlikte girişmek ya da birbirinizi sıradanlıktan kurtaracak yeni eylemlerle sürprizler yapmak için yeni deneyimlere birlikte kucak açın. Hayatta kalmak üretkenlik ile mümkün. Birlikte yeni işler, farklı hobiler edinmeyi ve yeni yerler görmeyi benimseyin."

