İlkadım U-14 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'na adını yazdırdı İlkadımlı basketbolcular, 'Karadeniz Bölge Şampiyonu' oldu

Zonguldak'ın 1115 Şubat tarihleri arasında ev sahipliğinde gerçekleşen U14 Kızlar 3. Bölge Basketbol Şampiyonası'na katılım sağlayan İlkadım Belediyespor Kız Basketbol Takımı, zorlu rakiplerini yenerek 'Karadeniz Bölge Şampiyonu' unvanı ile bir üst tur olan Anadolu Şampiyonası’na adını yazdırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Zonguldak ilinin ev sahipliği yaptığı U14 Kızlar 3. Bölge Şampiyonası, 2 grupta 8 takımın mücadelesine sahne oldu. Şampiyonaya A Grubu'nda; Çarşamba GSK, Bolu Artı Akademi GSK, Eskişehir Büyükşehir GSK, Ankara Eryaman Yıldızlar S.K, B Grubu'nda; Ankara Altın Bilekler GSK, Eskişehir Çağdaş Kolejliler SK, Zonguldak Ereğli Belediyespor SK, Samsun İlkadım Belediye GSK olmak üzere 8 takım sporcuları katılım sağladı. Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda birbirinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakaların oynandığı maçlarda sporcular bir üst tura yükselebilmek için kıyasıya mücadele verdi.

İlk maçında Ankara Altınbilek GSK ile karşı karşıya gelen İlkadım Belediyespor Kız Basketbol Takımı, mücadeleyi 4575 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı. Turnuvaya galibiyetle başlayan İlkadımlı basketbolcular, bir sonraki rakibi Eskişehir Çağdaş Kolejini de 4333’lük skorla yendi. Son maçına Karadeniz Ereğli Belediyesi karşısında çıkan turuncumavili ekip, müsabakayı 9215 kazandı ve adını finale yazdırarak Karadeniz Bölge Şampiyonu oldu.



Karaman: “Hedefimiz şehrimizi ulusal müsabakalarda temsil etmek”

Kızların mücadele ettiği tüm maçlardan namağlup ayrılarak başarılı sonuçlarla ayrıldıklarını ifade eden İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "3. Bölge Şampiyonası'nı başarı ile geçen U14 Kız Basketbol Takımımız Anadolu Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Bu başarımızı, bu mutluluğumuzu özellikle Başkanımız Necattin Demirtaş ile paylaştık. Sağ olsun bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Kendisine tekrar takımımız adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz inşallah ulusal müsabakalarda şehrimizi temsil etmektir" dedi.

Antrenör Can Küntüşlü ve Hasan Yaşar ise İlkadım’ı başarı ile temsil ettiklerini, bundan sonra daha da başarılı olmak için çok çalışacaklarını söyledi. Ayırca Küntüşlü ve Yaşar, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a sporcuların yanında olduğu için teşekkür ettiler.



Demirtaş: “Sporu seven birisiyim”

Başarıya ulaşan basketbol takımı ile gurur duyduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Genç başarılı kız evlatlarımızın şampiyonluk yolunda aldıkları başarıların göğsümüzü kabarttı. Ben de spora meraklı birisiyim ve spor benim yaşam tarzım. Çok zamanım olmasa da yine de sabahları bir saat erken kalkıp yürüyüşümü yapıyorum. Spor ile iç içe yaşayan bir belediye başkanı olarak her zaman sizlerin yanınızdayım. Elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Bu başarılarınızın artarak devam etmesini dilerim. Siz başarılı sporcularımız sayesinde seneye de inşallah bir mutluluk daha yaşarız. Çünkü bu sayede İlkadım ilçemiz hem yurt içi hem yurt dışında tanıtılma imkanını buluyor. İlçemizin gururu olan başta siz antrenörlere ve sonra da tabii formasını terleten, mücadele ruhunu hiçbir zaman bırakmayan, maçın son düdüğü çalıncaya kadar mücadele eden ve bana bu mutlulukları yaşatan sporcularımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

