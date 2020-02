Pideye kadın eli değdi Kadın olması erkek mesleği olarak görülen pide ustalığına engel olmadı On parmağında on marifet

Samsun'da yaşayan 1 çocuk annesi Esmer Kızılkaya şehrin ilk belgeli kadın pide ustası. On parmağında on marifet deyimini karşılayan Kızılkaya döner kesiyor, ızgara yapıyor, müşteriyle ilgilenip pide ve lahmacundaki ustalığını konuşturuyor.

Samsun’da babasının lokantasında çalışmaya başlayarak mesleği öğrenen 1 çocuk annesi Esmer Kızılkaya, Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) projesi kapsamında açılan pidecilik kursuna katılıp sertifika alarak şehrin ilk belgeli kadın pide ustalarından biri oldu.

7 yıldır babasıyla beraber çalışan pide ustası Esmer Kızılkaya, lokantada pide ustalığının yanı sıra lahmacun, döner ve ızgara da yapıyor. Bu mesleğin erkek işi olarak görüldüğünü söyleyen Kızılkaya kadınların da bu mesleği yapabileceğine örnek oluyor. Müşterileri de onu çalışırken hayranlıkla izliyor.

Bu işe nasıl başladığını anlatan Esmer Kızılkaya, “7 sene önce babamın lokantasında çalışmaya başladım. Yavaş yavaş döner, ızgara derken bir de pide üzerine uğraştım. Yavaş yavaş pide yapmaya da başladım. Sonrasında Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) kursuna yazıldım. Orada 3.5 aylık bir eğitim gördüm. Ondan sonra sertifika aldım. Babamın lokantasında bu işin ustalığını yapmaya başladım. Sertifikalı kadın pideci olarak çalışmaktayım. Pide çeşitlerinin hepsini yapıyorum. Yeri geliyor döner kesiyorum, yeri geliyor lahmacun, ızgara, adana, köfte yapıyorum. Yani her şeyi yapıyorum. Burada pide yaparken geliyorlar şuraya ilk defa kadın pideci gördük diyorlar. Hayranlık la beni izliyorlar o zaman çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

Kadınların bir mesleğinin olması gerektiğini belirten Kızılkaya, “Kadınların başaramayacağı hiç bir iş yok bence. Yeter ki inansınlar çalışsınlar güvensinler. İşini severek yaparsan her şey güzel olur. Ben buna inanıyorum. Ben de severek yapıyorum. Uluslararası pide pizza ustası olmak bu işi yurt dışında da devam ettirebilmek isterdim. En güzel pideyi en güzel ustalığı yapmak için çalışıyorum. Bir kadının da bu zamanda çalışması gerekli. Elinde bir işinin mesleğinin olması gerekli. Başarabileceği bir şeyler olması, üretmesi gerekli. Tabi ki erkek mesleği olarak görüyorlar bu pide ustalığını ama kadınlarında elinden gelir. Hamur işi kadın işi bence. En güzelini kadınlar yapar” diye konuştu.

Müşterileri de Esmer Usta’nın yaptığı pideleri çok beğendiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.