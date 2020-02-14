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Çarşamba’da organik gübre dağıtımı Samsun Valisi Osman Kaymak: “Gençlerimiz kendi işinin patronu ...

İHA

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülmekte olan "Organik Havzalarda Organik üretimin geliştirilmesi" projesi kapsamında Çarşamba Şeker Fabrikası'nda üreticilere organik gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Çarşamba’da organik gübre dağıtımı Samsun Valisi Osman Kaymak: “Gençlerimiz kendi işinin patronu olsunlar”

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülmekte olan “Organik Havzalarda Organik üretimin geliştirilmesi” projesi kapsamında Çarşamba Şeker Fabrikası’nda üreticilere organik gübre dağıtımı gerçekleştirildi.
Çarşamba Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen Organik Gübre Dağıtım törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, DOKAP Başkanı Yusuf Mengi, Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mülki ve idari amirler, fabrika yönetici ve personeli, odadernek başkanları ve çok sayıda üretici katılım sağladı.
Program açılış konuşmaları ile başladı. İlk olarak konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam organik üretim konusunda açıklamalarda bulundu. Ardından konuşma yapan DOKAP Başkanı Yusuf Mengi de organik gübre hakkında paylaşımlarda bulundu.

“Doğal ve Bilinçli Beslenmek Önemli”
Mengi’nin konuşmasının ardından konuşma yapan Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, “Elbette dünya içinde ilimiz içinde tarım çok önemli. Günümüzde ülkemiz açısından gıda üretimi çok önemli. Üretimin bilinçli yapılması, doğal olması, beslenme açısından çok önemlidir. Özellikle biyolojik ve kimyasal kaygı olmadan doğal bir ortamda doğal gübrelerle, doğal besinlerle fındığın üretimi kalitesinin verimin arttırılması daha doğrusu markalaşma alanında dünya piyasasına sunumu anlamında ve insanımızın bilinçli beslenmesi amacından çok önemli. Bu organik üretim inşallah tabii ki buradaki üreticilerimiz çiftçilerimizin bilinçli tarım yaparak bu projeye destek vererek inşallah hem Çarşamba ekonomisine hem Samsun ekonomisine ve özellikle de ülkemiz ekonomimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

“Çarşamba Ovası’nın değerini bilmeliyiz”
Kaymakam Yıldırım’ın konuşmasını tamamlamasının ardından son olarak konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Bugün burada bu işe kendilerini emeklerini hayatlarını vermiş çiftçilerimize organik gübre dağıtımı için buluştuk. Özellikle Çarşamba’mızın verimli ovalarını daha da kullanılabilir hala getirmek için, hem fındık hem de sebze tarımını daha da arttırmak için, bizim burada bu projede yer almamız çok önemli. Bölgemizde bulunan ve ilimizi de içine alan bu ve bunun gibi projeler çiftçilerimize büyük katkısı vardır. Çiftçilerimizin bu projelerle daha doğru nasıl tarım yapılır, neler kullanılır ve neler kullanılmaz bu durum hakkında bilgi sahibi yapmak amaçlıdır. Devletin bu projelerle çiftçiye toplamda 288 milyona ulaştı. Yeter ki çiftçimiz daha çok toprakla haşır neşir olsun. Yeter ki ülkemiz de daha çok tarıma yönelsin amaç bu. Samsun’un tüm ovaları tarıma elverişli. Bunları ziyan etmemeliyiz. Bizim ovalarımız Çukurova’dan sonra 2. Sırada. Bu değeri korumalı ve çıtayı daha yükseklere çıkarmalıyız" dedi.

“Organik tarımı iyi kullanmalıyız”
Küresel iklim bozuklukları nedeniyle güneyde yapılan tarımda bazı aksaklıklar olduğunu dile getiren Vali Kaymak, “İhracatta baktığımızda Samsun 710 milyon dolar ihracat yapıyor ama ilçelerindeki ovalarının tarıma elverişli olmasına rağmen, daha çok tarım yapılması gerekirken kendi kendimize yetiyoruz. Bunu aşmalı, artık üretimi de arttırılmalı, ihracat yapmaya başlamalıyız. Organik tarım diye sürekli kulağımızda gelen bilgiler var. Bu bir trend haline geldi. Biz bunu aslında yapıyoruz ama tanıtamıyoruz. Buna istinaden burada bulunmamızın nedeni bu gidişata katkı sağlamak için 400 ton gübre dağıtımı yaparak tarıma çiftçiye üretime doğal olarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Her zaman çalışan üreten merak eden çabalayan ve yeni olan tarım için üretim için daha fazla nasıl gelişirim diyen çiftçilerimizi daha çok severim. Özellikle gençlerin şehir tutkusu beni üzüyor. Gençlerimize tarımı sevdirmeliyiz. Gençleri, çiftçiliğe yönlendirmeliyiz. Lütfen Tarım İl Müdürlüklerine, İlçe Müdürlüklerine TKDK, DOKAP ve OKA gibi kurumlardan bilgi alıp kendilerini yetiştirmelerini ve hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı da bulunmalarını bekliyorum. Gençlerimiz çiftçiliğe yöneldiği takdirde kendi işinin patronu olacaktır. Belli bir sistemin içinde yer alacak. Bu sistemin içinde yer almak çiftçileri bilinçlendiriyor. Mühendislerle veterinerlerle ve bu projelerin için de yer alarak çiftçimiz kendini geliştiriyor. Çiftçilerimiz bizim çalışanlarımızı sürekli rahatsız etsin merak etsin" diyerek konuşmasını tamamladı.
Konuşmaların ardından gübre dağıtımına geçildi. Üreticilere organik gübre dağıtımı yapan Samsun Valisi Osman Kaymak program sonrası ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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