“YARASA” operetinin ihtişamı SAMDOB’da

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Johann Strauss II’nin bestelediği “Yarasa” opereti 17 Şubat’ta Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sahnesinde seyirci karşısına çıkacak. Ünlü Tenor Hakan Aysev, operette konuk sanatçı olarak yer alacak.

19. Yüzyılın şatafatlı ve eğlenceli partilerinden, hapishanenin soğuk duvarlarına varan bir yolculuk sunan “Yarasa” opereti; Haldun Özörten’in rejisiyle, 17 Şubat 2020 Pazartesi akşamı saat 20.00’da tekrar sahnelenecek. Eserin rejisörlüğünü Haldun Özörten, orkestra şefliğini Hakan Kalkan, dekor tasarımını Kaan Güreşçi, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografisini Serhat Nüfusçu, koro şefliğini Raushan Baigulakova ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlenecek. Samsun Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları'nın oynayacağı operette, ünlü tenor Hakan Aysev konuk sanatçı olarak yer alacak.

Yarasa opereti 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 20.00’de Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek. Eserin biletleri Samsun Devlet Opera ve Balesi gişeleri ve internet adresinden satın alınabilecek.

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