Uzman Dr. Osman Demir: "Dikkat sağlık sorununuz nörolojik olabilir"

Bazı hastaların sağlık sorunlarının hangi alanı kapsadığını bilmeden farklı yöntemler uygulayarak çözüm bulmaya çalıştığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Bu yöntemler sorunu daha farklı boyutlara taşıyor" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, sağlık sorunlarını bilmeden farklı yöntemler uygulayan hastaların sorunu farklı seviyelere taşıdıklarını söyledi. Uyarılarda bulunan Dr. Demir, "Başımız ağrıdığında hemen hemen herkesin yaptığı ilk iş ağrı kesici almaktadır. Aslında kendimize yararlı olabileceğini düşündüğümüz bu durum farklı sağlık sorununa sebep olabilir, hatta tetikleyebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, elkol ve bacakayaklarda uyuşmakuvvetsizlik, bayılma, görme bozuklukları, istemsiz hareketler, kasılmalar, ellerde titreme, unutkanlık, uyku bozuklukları gibi sorunlarla nöroloji bölümü ilgileniyor. Mutlaka bu sağlık sorunlarında ilgili doktora görünülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Nöroloji bölümü ile ilgili bilgi veren Dr. Demir, "Nöroloji, beyin, kan damarları, kaslar ve sinirleri içeren sinir sistemi bozuklukları ile ilgilenen tıbbın dalıdır. Beyin, omurilik ve sinirler sinir sistemini oluşturur. Birlikte vücudun tüm çalışmalarını kontrol ederler. Sinir sisteminizin bir kısmında bir şeyler ters gittiğinde, hareket etme, konuşma, yutma, nefes alma veya öğrenme konusunda sorun yaşayabiliriz. Nöroloji alanında çalışan hekime nörolog adı verilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, elkol ve bacakayaklarda uyuşmakuvvetsizlik, bayılma, görme bozuklukları, istemsiz hareketler, kasılmalar, ellerde titreme, unutkanlık, uyku bozuklukları gibi sorunlarınız için uzman bir nöroloğa başvurmanız hayati önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

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