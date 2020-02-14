Bafra Belediyesi kitapseverleri ücretsiz taşıyacak

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Bafra Belediyesi 1523 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Karadeniz 6. Kitap Fuarı için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuara Bafra’dan katılmak isteyen vatandaşlar için seferler düzenleyen Bafra Belediyesi, söz konusu hizmeti ücretsiz sunacak. Kitap Fuarı'na katılmak isteyen Bafralıları taşımak için görevlendirilen araçlar, hafta içi ve hafta sonu her gün saat 9.30’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan hareket edecek. Fuara katılanlar için belirlenen geri dönüş saati ise 15.00 olarak belirlendi. Bafra Belediyesi, Bafralı kitapseverler tarafından sevinçle karşılanan hizmeti hafta içi öğrenciler için de sağlayacak.

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Karadeniz Kitap Fuarı’na bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. 9 gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Karadeniz 6. Kitap Fuarında, pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

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