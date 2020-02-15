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Vali Kaymak: “Bizler her şartta şehre değer katmak durumundayız”

İHA

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun bizler için çok önemli bir şehirdir. Bu güzel şehir bizlere iş ve aş verdiyse bu güzel şehirde daha güzel günler görmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bizler her şartta şehre değer katmak durumundayız" dedi.

Vali Kaymak: “Bizler her şartta şehre değer katmak durumundayız”

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun bizler için çok önemli bir şehirdir. Bu güzel şehir bizlere iş ve aş verdiyse bu güzel şehirde daha güzel günler görmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bizler her şartta şehre değer katmak durumundayız” dedi.
Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu tarafından Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Hançerli Camii İmam Hatibi Ayhan Ünveren tüm şehitler için Kur’anı Kerim tilaveti okudu. Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Seven programda yaptığı konuşma da “Bu gururu bizlere yaşatan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Birinci Dünya Savaşı ülkemiz için büyük yıkımlara aynı zamanda esaretin yaşandığı, bağımsızlık mücadelesinin verildiği, ecdadımızın kahramanca savaştığı olaylara sahne olmuştur. Türkiye bizim için bir isim değil bin yıllık hikâyenin adıdır. Şehit kanları ile acılar ve fedakarlıklarla yazdığımız tarihin adıdır. Türkiye’mizin tüm şehirlerinden göç ederek Samsun’a gelen tüm vatan evlatları gibi biz Gümüşhaneliler Samsun’un kültürel bir motifiyiz. Federasyon olarak Samsun’da yaşayan hemşehrilerimizi bir arada tutmaya, iyi ve kötü günlerine destek olmaya çalışıyoruz. Samsun’da yaşayan ve ağırlıklı İlkadım ilçesinde ikamet eden yaklaşık 60 bin Gümüşhaneli Samsun için çalışmakta ve üretmektedir”diye konuştu.
Samsun Valisi Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “Bu gecede aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehitlerimiz ve ecdadımız sayesinde Türkiye’nin her yerinde huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Bu topraklar kolay vatan edinilmedi. 104 sene önce Bayburt ve Gümüşhane işgal altındaydı. Bu millet tarihin hiçbir döneminde esir olmamıştır. Bir araya gelerek hür ve bağımsız olarak güzel Anadolu’da yaşıyoruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Hemşeri dernekleri kültürün gelecek nesillere aktarılmasında çok güzel görev yapıyorlar. Samsun hepimize iş, aş, yurt ve vatan oldu. Burası bize ekmek verdi. Samsun bizler için çok önemli bir şehirdir. Bu güzel şehir bizlere iş ve aş verdiyse bu güzel şehirde daha güzel günler görmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bizler her şartta şehre değer katmak durumundayız. Ben 2,5 yıldır Samsun Valisi olarak görev yapmaktayım. Ben bu güzel şehirde görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İlkadım şehrimiz büyük bir potansiyeli olan bir ildir. Tarım, sağlık, turizm, sanayi, ticaret merkezleri ile şehrimiz büyük bir potansiyeli taşıyor. Bu şehirde yaşayacaksak, bu şehrin sorunlarının tespitinde ve teşhisinde siyaset ayrımı gözetmeden bir araya gelmeyi bilmeliyiz. Bir araya geldiğimizde şehrimizde bereket olur, iş olur, aş olur. Bu şehrin geleceği, güzelliği ve huzuru için bir ve beraber olalım. Ülkemizi bölmek isteyenler halen mücadelesine devam etmektedir. Bizim bunlara karşı vereceğimiz en güzel cevap birlik ve beraberliğimizdir. Ülkemizin sevgisinde birleşmek ve beraber olmaktır. Bu geceler de bizlerin birlik ve beraberliğimizi sağlamamıza vesile oluyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi muhafaza eylesin. Daha nice güzel ortamlarda, güzel günlerde buluşmak temennisiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Alparslan Demir tarafından Gümüşhane’nin kurtuluşu adlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, günün anısına Prof. Dr. Alparslan Demir’e Atatürk Anıtı heykeli hediye etti.
Programa ayrıca Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, dernek başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda Gümüşhaneli katıldı.

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