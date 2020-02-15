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Sandıkçı’dan ekibine teşekkür Başkan Sandıkçı: "Birlikte güçlü bir aileyiz"

İHA

Karla mücadele eden personelle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik ilçe halkının yaşamını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışan personele teşekkür ederim" dedi.

Sandıkçı’dan ekibine teşekkür Başkan Sandıkçı: "Birlikte güçlü bir aileyiz"

Karla mücadele eden personelle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik ilçe halkının yaşamını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışan personele teşekkür ederim" dedi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yaşanan yoğun kar yağışının ardından 24 saat kesintisiz ve 3 vardiya halinde çalışan belediye personeliyle bir araya geldi. Canik Belediyesi şantiye alanında gerçekleşen teşekkür yemeğine Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin 52 mahallesinde özveriyle çalışarak tüm yolları kısa sürede açan, vatandaşların bir olumsuzluk yaşamaması için uyumadan çalışan personele teşekkür etti.

"24 saat çalıştılar"
Yemekte konuşan Başkan Sandıkçı, “Tüm ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı ilçemizde de etkili oldu. Kar yağışı başlamadan önce yağış ihtimaline karşı ekip olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm ekibimiz programlı bir şekilde ilçemizin tüm mahallelerinde 24 saat kesintisiz, 3 vardiya halinde çalışarak, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için ana yollarımızı, caddelerimizi, kaldırımlarımızı, okul yollarını, cami yollarını, hastane yollarını açarak ulaşımın aksamaması için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Yolda kalan vatandaşlarımızın ulaşımlarına bizzat ekibimiz eşlik etti, gideceği yere ulaştırdı. Kar nedeniyle sokak hayvanlarımızın yiyecek, içeceklerinin temini yapılarak yaşamlarını sürdürmeleri için ihtiyaçları karşılandı. Kısıtlı kaynak ve araç parkurumuz ile ilçemizin 52 mahallesinde geceligündüzlü fedakarca karla mücadele eden tüm emekçi kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Her zaman yanınızdayım"
Personellerini tek tek tebrik eden Başkan Sandıkçı, “Sizler böyle fedakarca çalışmalarınızı devam ettirdiğiniz sürece, ben de sizlerin her zaman yanınızda olacağım ve gereken desteği vereceğim. Karla mücadele eden ekibimize yardımcı olan mahalle muhtarlarımıza ve Canik halkına da çok teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde çözülemeyecek hiçbir iş yoktur. Belediye personellerimizle, Canik vatandaşlarımızla, mahalle muhtarlarımızla biz büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.
Yemeğe Başkan Sandıkçı’nın yanı sıra Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce, Fen İşleri Müdürü Hamza Abdurrahmanoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Basri Mıhçı, Zabıta Müdürü Ali Osman Çilingir, karla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi teknik personeli ve Canik Belediyesi personelleri katıldı.

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