Başkan Özdemir yatırımcıyı fabrika ve otel yatırımına davet etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Özdemir yatırımcıyı fabrika ve otel yatırımına davet etti

İHA

–Yatırımcıya fabrika ve otel yatırımı çağrısı yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yatırımcılarımızı Havza’ya davet ediyoruz. Hiçbir endişeye kapılmasınlar” dedi.
Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen tirit gecesinin bu yıl 16'ncısı gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi ve Büyük Anadolu Hastaneleri’nin katkılarıyla gerçekleşen gece Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.
Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt, “Seneler önce kış mevsimlerinde gerçekleştirilen tirit yemeğini dünden bugüne yaşatan yapılışı değil dostlarla birlikte yenilişidir diyerek başlamıştık. O günden bugüne 16 yıl geçti. Bugün 16. Geleneksel Tirit Gecesi’nde beraber olmaktan çok mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.
Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, “Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile biz her sene düzenli olarak ayaktan hizmetlerde yüzde 30 yatarak tedavi hizmetlerinde de yüzde 25 indirimli anlaşmamız var. Bu gece de burada tirit yenecek. Herkes bol bol yiyebilir. Kimse tansiyonum şekerim çıktı diye düşünmesin. Biz hastanemiz olarak her zaman sizlerin yanındayız” şeklinde konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Havza sadece tiridiyle değil aynı zamanda şifalı kaplıcalarıyla yüzlerce yıldır insanımıza şifa sunan bir hizmeti de var. İnşallah bu yaz yeni bir sondaj çalışması ile havzamızda kaplıca konusunda yeni bir ivme yakalayacağız. Buradan hem yatırım düşünen iş adamlarına hem de bu konuda bizlerle çalışmak isteyen tüm dostlarımıza seslenmek istiyorum. Kaplıcalar bölgemizde otel yapılabilecek şu anda yeni bir revizyon imar planı hazırlıyoruz. Otel yapılabilecek alanlar belirliyoruz. Yatırımcılarımız kaplıca yatırımı için Havza’ya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yatırımcıya seslenen Başkan Özdemir, “Organize sanayi bölgemizde devam eden fabrika yatırımlarımız var. Şu ana kadar 9 tane fabrikaya yer tahsisi yaptık. İnşallah sadece Havza’nın Samsun’un değil Kuzey Karadeniz bölgesinin en büyük organize sanayi bölgesini hep birlikte Havza’da inşa edeceğiz. Bu konuda da dur durak bilmeden Türkiye’nin her bir tarafında hatta ve hatta Avrupa’da yatırım yapacağını düşündüğümüz herkese gidiyoruz. Bu konuda da yatırımcılarımıza Havza organize sanayi bölgesi bin dönüm alan üzerinde ve on bin dönüm genişleme alanına sahip bir alan. Dolayısıyla tarım alanlarının, sahillerin ya da verimli ovaların olmadığı bir alan. Yatırımcı hiçbir endişeye kapılmasın. Çevre etki değerlendirme (ÇED) raporunda ya da ulaşımda ya da arsa tahsisinde hiçbir engel söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.
Düzenlenen geceye Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması
Depoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Depoda ölü bulundu
Yardım kampanyası başlatılan Samet’in ameliyat günü kesinleşti
YEREL HABERLER Yardım kampanyası başlatılan Samet’in ameliyat günü ...
İlkadım Belediyesi halk oyunları kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi halk oyunları kursuna yoğun ilgi
Sandıkçı’dan ekibine teşekkür Başkan Sandıkçı: "Birlikte güçlü bir aileyiz"
YEREL HABERLER Sandıkçı’dan ekibine teşekkür Başkan Sandıkçı: ...
Vali Kaymak’tan yayıncılara: “Kitapları fuar sonunda giderken kendinize yük etmeyin” Vali Kaymak yayıncılardan destek istedi
YEREL HABERLER Vali Kaymak’tan yayıncılara: “Kitapları fuar sonunda ...
İlkadım U-14 Kız Basketbol Takımı'ndan vefa örneği
YEREL HABERLER İlkadım U-14 Kız Basketbol Takımı'ndan vefa örneği
Sevgililer gününe özel kitap sergisi
YEREL HABERLER Sevgililer gününe özel kitap sergisi
İyot eksikliği hastalıklara davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER İyot eksikliği hastalıklara davetiye çıkarıyor
Vali Kaymak: “Bizler her şartta şehre değer katmak durumundayız”
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Bizler her şartta şehre değer katmak ...
Samsun'da 8 servis aracına 9 bin 128 TL ceza
YEREL HABERLER Samsun'da 8 servis aracına 9 bin 128 TL ceza
Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlığa adli kontrol
YEREL HABERLER Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlığa adli kontrol
Rektör Aydın: “Samsun’un zenginliklerini bilimin gücüyle parlatmak görevlerimiz arasında”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Samsun’un zenginliklerini bilimin ...
Bafra Belediyesi kitapseverleri ücretsiz taşıyacak
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi kitapseverleri ücretsiz taşıyacak
Atakum’a kütüphane müjdesi
YEREL HABERLER Atakum’a kütüphane müjdesi
2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı
YEREL HABERLER 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı
Uzman Dr. Osman Demir: "Dikkat sağlık sorununuz nörolojik olabilir"
YEREL HABERLER Uzman Dr. Osman Demir: "Dikkat sağlık sorununuz ...
“YARASA” operetinin ihtişamı SAMDOB’da
YEREL HABERLER “YARASA” operetinin ihtişamı SAMDOB’da
Başkan Özdemir: “Sendikal faaliyetleri önemsiyor ve destekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Sendikal faaliyetleri önemsiyor ve ...
Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor
YEREL HABERLER Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya ...
Çocukları kullanarak, kamyonlardan hırsızlık yapanlar yakalandı
YEREL HABERLER Çocukları kullanarak, kamyonlardan hırsızlık yapanlar ...
MEGİP 605 genci iş sahibi yaptı
YEREL HABERLER MEGİP 605 genci iş sahibi yaptı
Başkan Sandıkçı: “Bütün gayretimiz daha yaşanılabilir Canik için”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Bütün gayretimiz daha yaşanılabilir ...
Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X