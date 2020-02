Başkan Özdemir yatırımcıyı fabrika ve otel yatırımına davet etti

–Yatırımcıya fabrika ve otel yatırımı çağrısı yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yatırımcılarımızı Havza’ya davet ediyoruz. Hiçbir endişeye kapılmasınlar” dedi.

Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen tirit gecesinin bu yıl 16'ncısı gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi ve Büyük Anadolu Hastaneleri’nin katkılarıyla gerçekleşen gece Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt, “Seneler önce kış mevsimlerinde gerçekleştirilen tirit yemeğini dünden bugüne yaşatan yapılışı değil dostlarla birlikte yenilişidir diyerek başlamıştık. O günden bugüne 16 yıl geçti. Bugün 16. Geleneksel Tirit Gecesi’nde beraber olmaktan çok mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, “Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile biz her sene düzenli olarak ayaktan hizmetlerde yüzde 30 yatarak tedavi hizmetlerinde de yüzde 25 indirimli anlaşmamız var. Bu gece de burada tirit yenecek. Herkes bol bol yiyebilir. Kimse tansiyonum şekerim çıktı diye düşünmesin. Biz hastanemiz olarak her zaman sizlerin yanındayız” şeklinde konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Havza sadece tiridiyle değil aynı zamanda şifalı kaplıcalarıyla yüzlerce yıldır insanımıza şifa sunan bir hizmeti de var. İnşallah bu yaz yeni bir sondaj çalışması ile havzamızda kaplıca konusunda yeni bir ivme yakalayacağız. Buradan hem yatırım düşünen iş adamlarına hem de bu konuda bizlerle çalışmak isteyen tüm dostlarımıza seslenmek istiyorum. Kaplıcalar bölgemizde otel yapılabilecek şu anda yeni bir revizyon imar planı hazırlıyoruz. Otel yapılabilecek alanlar belirliyoruz. Yatırımcılarımız kaplıca yatırımı için Havza’ya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımcıya seslenen Başkan Özdemir, “Organize sanayi bölgemizde devam eden fabrika yatırımlarımız var. Şu ana kadar 9 tane fabrikaya yer tahsisi yaptık. İnşallah sadece Havza’nın Samsun’un değil Kuzey Karadeniz bölgesinin en büyük organize sanayi bölgesini hep birlikte Havza’da inşa edeceğiz. Bu konuda da dur durak bilmeden Türkiye’nin her bir tarafında hatta ve hatta Avrupa’da yatırım yapacağını düşündüğümüz herkese gidiyoruz. Bu konuda da yatırımcılarımıza Havza organize sanayi bölgesi bin dönüm alan üzerinde ve on bin dönüm genişleme alanına sahip bir alan. Dolayısıyla tarım alanlarının, sahillerin ya da verimli ovaların olmadığı bir alan. Yatırımcı hiçbir endişeye kapılmasın. Çevre etki değerlendirme (ÇED) raporunda ya da ulaşımda ya da arsa tahsisinde hiçbir engel söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen geceye Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.