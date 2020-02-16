Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Samsun’da ocak ayında 2 bin 53 konut satıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı ocak ayı konut satışı istatistiklerinden Samsun’daki konut satışları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bu kapsamda Samsun’da önceki aylara ve yıla göre konut satışları değerlendirildi.



Samsun'da 2020 yılı Ocak ayında 2 bin 53 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Samsun ilinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,3 arttı. Ancak ve bir önceki aya göre yüzde 43,7 oranında azalarak 2 bin 53 adet oldu. Samsun ili konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,8’lik pay alarak 16'ıncı sırada yer aldı.



2020 yılı Ocak ayında Samsun'daki ipotekli konut satışı sayısı 723 adet oldu

2020 yılı Ocak ayında Samsun ilinde satılan konutların yüzde 35,2'si ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 44'üncü sırada yer aldı. Samsun'da 2020 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 44,7 oranında arttı.



2020 Ocak ayında Samsun'da diğer satış türleri sonucunda bin 330 konut el değiştirdi

Samsun ilinde 2020 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 4,6 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 64,8) sıralamasına göre 38'inci sırada yer aldı. 2020 Ocak ayında Samsun'da satılan konutların 764 adedi İlk defa satılırken, bin 289 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 37,2 olurken, ikinci el satışların payı ise yüzde 62,8 olarak gerçekleşti.

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