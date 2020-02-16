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Samsunspor´a havalimanında coşkulu karşılama

DHA

TFF 2´nci Lig´de dün deplasmanda Manisa Futbol Kulübü´nü 3-1 yenerek rakibiyle puan farkını 5´e çıkartan Yılport Samsunspor, Samsun´a döndü. 16.10´da Samsun´a gelen kırmızı beyazlıları Samsun Çarşamba Havalimanı´nda taraftarlar meşalelerle karşıladı.

TFF 2´nci Lig´de dün deplasmanda Manisa Futbol Kulübü´nü 3-1 yenerek rakibiyle puan farkını 5´e çıkartan Yılport Samsunspor, Samsun´a döndü. 16.10´da Samsun´a gelen kırmızı beyazlıları Samsun Çarşamba Havalimanı´nda taraftarlar meşalelerle karşıladı.
Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, Samsunspor kafilesinin takım otobüsüne bindiği sırada meşale yaktı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar `Alemin kralı geliyor´, `Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma´ tezahüratında bulundu. Ardından taraftarlar havalimanından ayrılan takım otobüsüne Nuri Asan Tesisleri´ne kadar korna sesleriyle eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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