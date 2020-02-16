Samsunspor´a havalimanında coşkulu karşılama

TFF 2´nci Lig´de dün deplasmanda Manisa Futbol Kulübü´nü 3-1 yenerek rakibiyle puan farkını 5´e çıkartan Yılport Samsunspor, Samsun´a döndü. 16.10´da Samsun´a gelen kırmızı beyazlıları Samsun Çarşamba Havalimanı´nda taraftarlar meşalelerle karşıladı.
Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, Samsunspor kafilesinin takım otobüsüne bindiği sırada meşale yaktı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar `Alemin kralı geliyor´, `Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma´ tezahüratında bulundu. Ardından taraftarlar havalimanından ayrılan takım otobüsüne Nuri Asan Tesisleri´ne kadar korna sesleriyle eşlik etti.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-