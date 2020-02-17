Kapıcılar, topladıkları atık kitaplardan “kitap köşesi” kurdu Binden fazla kitap toplayan kapıcılar, insanların okuma alışkanlığı kazanması için “Samsun İçin Okuma Vakti” projesine bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kapıcılar, topladıkları atık kitaplardan “kitap köşesi” kurdu Binden fazla kitap toplayan kapıcılar, ...

İHA

Samsun'da kapıcılar çalıştıkları binalardan topladıkları bin kitap ile kitap köşesi kurdu. Kapı kapı dolaşarak kitap toplayan kapıcılar, kitapları Samsun'dan başlatılan "Samsun İçin Okuma Vakti" projesine bağışladı.

Kapıcılar, topladıkları atık kitaplardan “kitap köşesi” kurdu Binden fazla kitap toplayan kapıcılar, insanların okuma alışkanlığı kazanması için “Samsun İçin Okuma Vakti” projesine bağışladı

Samsun'da kapıcılar çalıştıkları binalardan topladıkları bin kitap ile kitap köşesi kurdu. Kapı kapı dolaşarak kitap toplayan kapıcılar, kitapları Samsun'dan başlatılan “Samsun İçin Okuma Vakti” projesine bağışladı.
Kapıcılar, çalıştıkları binalardan kapı kapı dolaşarak topladıkları kitaplar ile Kalorifer ve Kapıcılar Derneği binasında bir kitap köşesi kurdu. Topladıkları kitapları önce kendileri okuyan kapıcılar daha fazla insanın faydalanabilmesi için bir milyon kitap hedefiyle kütüphaneler kurmayı amaçlayan Samsun İçin Okuma Vakti Projesine bağışta bulundu. Kapı önlerine atılmış kitapları toplayan ve projeyi anlattıkları binalarda yaşayanların bağışlarını bir araya getirerek binin üzerinde kitap toplayan kapıcılar, projeye verdikleri destek ile örnek oldu. Uzun bir süredir buldukları kitapları dernek binasında oluşturdukları kitap köşesinde değerlendiren kapıcılar, insanları okumaya teşvik ediyor.

"Daha çok kitap toplamaya devam edeceğiz"
“Her Yere Kitap Her Yerde Kitap” sloganıyla yola çıkılan projeye daha fazla destek olmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Kalorifer ve Kapıcılar Derneği Başkanı İlhami Dinçer, "Biz dedik ki madem böyle bir proje var. Hem çocuklarımız faydalansın hem biz faydalanalım. İnsanların ulaşamadıkları kitapları biz burada ulaştık. Bu projenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Kendimizde okuyoruz ve çok faydalı oluyor. Binalarda bulunan insanlara bu projeyi anlattığımız zaman hiç kitabım yok diyen bile 5 10 tane kitap bağışı yapıyor. Bizler aynı zamanda topladığım kitapları İlkadım Halk Eğitim Merkezine de bağışlıyoruz" dedi.
Kitapların teslimi için dernek binasında bir etkinlik gerçekleşti. Etkinliğe katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Projenin bir çok insana ulaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Müdür Esen, " Samsun Okuma Vakti projesini 3. Yılında çok farklı bir boyuta taşıdık. Bir milyon kitap toplama hedefiyle toplumumuzun karşısına çıktık. Çağrımızın toplumun tüm kesimlerinde ulaşmış olması bizim açımızdan son derece memnuniyet verici. Bugün burada bizleri davet etiler yaklaşık bin civarında kitap bağışlayacaklarını ifade ettiler. Anadolu irfanı denilen Anadolu insanının yüreği denilen şey herhalde bu olsa gerek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucudan verilen 21 yıl cezaya beraat kararı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan verilen 21 yıl cezaya beraat kararı
Böbrek taşlarından ağrısız yöntemlerle kurtulmanın yolları Başhekim Dr. Korur: “Böbrek taşlarından ses dalgası ve lazerle ağrısız kurtulabilirsiniz”
YEREL HABERLER Böbrek taşlarından ağrısız yöntemlerle kurtulmanın ...
Ünlü sanatçı Cihat Aşkın’dan OMÜ’de konser Anadolu'nun Sesi: dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın Samsun’da müzikseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Cihat Aşkın’dan OMÜ’de ...
Kantar ve akaryakıt/LPG sayaç muayene başvurularında son 10 gün
YEREL HABERLER Kantar ve akaryakıt/LPG sayaç muayene başvurularında ...
Samsunlu ailenin yardım çığlığı Tedavi masrafları 100 bin TL’yi bulan aile çaresiz durumda
YEREL HABERLER Samsunlu ailenin yardım çığlığı Tedavi masrafları 100 ...
Bafra’da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra’da kaza: 1 yaralı
Samsun'da DEAŞ'dan gözaltına alınan kadına adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'dan gözaltına alınan kadına adli ...
Kargodan gelen paketten deterjan çıktı
YEREL HABERLER Kargodan gelen paketten deterjan çıktı
Samsunspor´a havalimanında coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Samsunspor´a havalimanında coşkulu karşılama
Lider Samsunspor’a havalimanında meşaleli karşılama
YEREL HABERLER Lider Samsunspor’a havalimanında meşaleli karşılama
Kablo hırsızlığına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığına 4 gözaltı
Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Sürücü parçalanan araçtan sağ kurtuldu
Sopa ile domuz kovalarken vuruldu, helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Sopa ile domuz kovalarken vuruldu, helikopterle ...
Otomobil sulama kanalına çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına çarptı: 7 yaralı
SAMULAŞ kalitesini tescilledi
YEREL HABERLER SAMULAŞ kalitesini tescilledi
Başkan Sandıkçı: “Esnafımıza destek olamaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Esnafımıza destek olamaya devam ...
Başkan Demirtaş: “Katkı sağlayan tüm hemşehri derneklerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Katkı sağlayan tüm hemşehri ...
Rektör Aydın: “Şehre rehberlik etmek zorundayız”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Şehre rehberlik etmek zorundayız”
Türk Diyanet Vakıf Sen Temsilciler Toplantısı Samsun’da yapıldı Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal: “Sendikalar siyasi birliktelik değildir”
YEREL HABERLER Türk Diyanet Vakıf Sen Temsilciler Toplantısı ...
Başarılı sporcu Çarşamba Belediyespor’u dünya kupasında temsil edecek
YEREL HABERLER Başarılı sporcu Çarşamba Belediyespor’u dünya ...
Samsun’da ocak ayında 2 bin 53 konut satıldı
YEREL HABERLER Samsun’da ocak ayında 2 bin 53 konut satıldı
Başkan Özdemir yatırımcıyı fabrika ve otel yatırımına davet etti
YEREL HABERLER Başkan Özdemir yatırımcıyı fabrika ve otel yatırımına ...
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması
Depoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Depoda ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X