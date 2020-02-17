Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca gözaltına alındı

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Samsun'da evlerinde yapılan adamada uyuşturucu madde ele geçen karıkoca narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari çalışmalar doğrultusunda D.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili D.G. ve eşi H.G. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip kimseye uyuşturucu madde satmadıklarını söyleyen karıkoca bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

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