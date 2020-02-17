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Başkan Yıldız: “İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için zarardır” Samsun ...

İHA

– EğitimBirSen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, istihdamda "ücretli" ve "sözleşmeli" gibi ayrımların, devlet için kâr adı altında zarar olduğunu söyledi.

Başkan Yıldız: “İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için zarardır” Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Antalya'da yapılan "15. Türkiye Buluşması" toplantısına katıldı

– EğitimBirSen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, istihdamda “ücretli” ve “sözleşmeli” gibi ayrımların, devlet için kâr adı altında zarar olduğunu söyledi.
EğitimBirSen 15. Türkiye Buluşmasına EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, yönetim kurulu ve ilçe temsilcileri de katıldı. Buluşmada ayrıca EğitimBirSen’in 28. kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Hamdi Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.
Sendikal hakların gelişmesi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değişmesinin şart olduğunu vurgulayan EğitimBirSen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “İş güvencesinin herkesi kapsadığı, insanı yaşatan devlet anlayışına dayanan bir kamu hizmeti, hepimizin ortak geleceği açısından elzemdir. İstihdamda 'ücretli', 'sözleşmeli' gibi ayrımlar, devlet için kâr adı altındaki zarardır. Kamu personeli kadrolu olmalı, gelecek kaygısına değil yaptığı hizmetin niteliğine odaklanmalıdır. Bu da ancak kadrolu istihdamla mümkündür. O halde, kadrolu istihdam dışındaki tüm uygulamalar, ivedilikle kaldırılmalıdır. Sendika olarak teklif ediyoruz, sözleşmelilik kaldırılıncaya kadar ivedilikle bütün kamu görevlilerinde sözleşmeli görev yapma süresi kısaltılmalı, belirli süre görev yaptıktan sonra sözleşmelilerin kadroya geçişi, bütün kamu kurumlarında geçerli olmalıdır. '657 sayılı kanundan yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı ve mevcut personel de genel idare hizmetleri kapsamına alınmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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