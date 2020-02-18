Duyguların yemek yeme davranışına etkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Duyguların yemek yeme davranışına etkisi

İHA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, stres ya da depresyon gibi sıkıntılarla baş etmede insanların duygularının yemek yeme davranışını etkileyebileceğini söyledi.

Duyguların yemek yeme davranışına etkisi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, stres ya da depresyon gibi sıkıntılarla baş etmede insanların duygularının yemek yeme davranışını etkileyebileceğini söyledi.
Duygular ve yemek arasında bir bağ olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Stres ya da depresyonla baş etmeye çalışanların aşırı yemek yemesi bunun en önemli örneği olarak gösteriliyor. ''Yemek bana mutluluk veriyor”, “Rahatlamak için yemek yiyorum”, “Kendimi ödüllendiriyorum”, “Stresliyken ya da üzgünken sürekli yemek yiyorum” gibi cümleler kuran insanların duygularının yeme davranışını etkileyebileceği ifade ediliyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, duygusal yeme ve yeme bozukluklarında farkındalıklı beslenme seansları hakkında bilgiler verdi.

“Kendinizi yeme atağının içinde bulabilirsiniz”
Yemek yeme alışkanlığı hakkında bilgiler veren diyetisyen Hilal Yazıcı, "Duygusal yeme, fiziksel açlık olmaksızın kişinin içinde bulunduğu stres, üzüntü, yalnızlık, öfke gibi olumsuz duyguları düzenleme amacı ile aşerme ve gıda alımı halidir. Bu yeme davranışı sırasında geçici olarak rahatlama hissi kişiyi olumsuz duygu durumundan uzaklaştırır. Ancak kişi yeme davranışının sonrasında pişmanlık, suçluluk, utanç gibi duyguları hissetmeye başlar. Bunun ardından, besinlerden kaçınma gelir. Kısıtlamalar, şok diyetler kişiyi tekrar olumsuz duygu durumu içerisine sürükler. Sıkışmışlık hissi ile yeniden bir rahatlama arayışı ile kendini yeme atağının içinde bulur. Bu kısır döngü içerisinden bireylerin çıkabilmesi için duygularla başa çıkabilme becerisi ve farkındalıklı yeme gereklidir" dedi.

“40 dakikalık farkındalıklı beslenme seansı”
Beslenme seansı hakkında bilgiler veren Yazıcı, şunları söyledi:
“Beslenme ve diyet polikliniğimizde, 40 dakika süren farkındalıklı beslenme seansı ile hedefimiz kişinin; yeme davranışını farketmesi, yeme davranışını duygularından ayrıştırabilmesi, açlığı ve tokluğu farketmesi ve saygı duyması, besinleri iyi ve kötü olarak sınıflandırmadan doğru beslenme davranışını oturtması, kısıtlayıcı diyet algılarını yapılandırıp sağlıklı beslenme eğitimi verilmesi, farkındalıklı yeme becerilerinin geliştirilmesidir. Bu seanslarda; yeme davranışı değerlendirme, döngü çözümleme, gıda, duyarlılık ve yeme isteği takibi, interaktif farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Polikliniğimizde tıkanırcasına yeme, gece yeme bozukluğu ve bulimia gibi yeme bozuklukları konusunda da destek verilmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'ye komiser yardımcılığı giriş sınavı ...
Seyahat acentelerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Seyahat acentelerine sıkı denetim
Genç güreşçilerin mücadelesi nefes kesti Okullar Arası Gençler B Serbest Stil Güreş İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Genç güreşçilerin mücadelesi nefes kesti Okullar ...
Türkiye profesyonel liglerinin en golcüsü Bahattin Köse Bahattin Köse 21 maçta 18 gol attı Türkiye liglerinin en yüksek puan ortalamasına sahip takımı Samsunspor Samsunspor maç başına 2.52 puan ortalaması yakaladı
YEREL HABERLER Türkiye profesyonel liglerinin en golcüsü Bahattin ...
Hem yeni aldıkları evlerinden oldular, hem de kredi ve kira ödüyorlar
YEREL HABERLER Hem yeni aldıkları evlerinden oldular, hem de kredi ...
Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı
YEREL HABERLER Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı
Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca serbest ...
Ekmek almaya giden kadına motosiklet çarptı Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Ekmek almaya giden kadına motosiklet çarptı Kaza anı ...
Canik Belediyesinden personele Samsunspor izni Başkan Sandıkçı, maça gitmek isteyen personele izin verecek
YEREL HABERLER Canik Belediyesinden personele Samsunspor izni Başkan ...
Başkan Yıldız: “İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için zarardır” Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Antalya'da yapılan "15. Türkiye Buluşması" toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yıldız: “İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ...
Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
DEAŞ'tan 2 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER DEAŞ'tan 2 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezi engelleri kaldırıyor
YEREL HABERLER İlkadım Engelsiz Yaşam Merkezi engelleri kaldırıyor
Samsunspor Kulübü Derneği'nin olağanüstü kongresi ertelendi
YEREL HABERLER Samsunspor Kulübü Derneği'nin olağanüstü kongresi ...
İlkadım’da ağaç budama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İlkadım’da ağaç budama çalışmaları başladı
Samsun’da baharı DÜSAM karşılayacak
YEREL HABERLER Samsun’da baharı DÜSAM karşılayacak
Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca gözaltına ...
Uyuşturucudan verilen 21 yıl cezaya beraat kararı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan verilen 21 yıl cezaya beraat kararı
Böbrek taşlarından ağrısız yöntemlerle kurtulmanın yolları Başhekim Dr. Korur: “Böbrek taşlarından ses dalgası ve lazerle ağrısız kurtulabilirsiniz”
YEREL HABERLER Böbrek taşlarından ağrısız yöntemlerle kurtulmanın ...
Kapıcılar, topladıkları atık kitaplardan “kitap köşesi” kurdu Binden fazla kitap toplayan kapıcılar, insanların okuma alışkanlığı kazanması için “Samsun İçin Okuma Vakti” projesine bağışladı
YEREL HABERLER Kapıcılar, topladıkları atık kitaplardan “kitap ...
Ünlü sanatçı Cihat Aşkın’dan OMÜ’de konser Anadolu'nun Sesi: dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın Samsun’da müzikseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Cihat Aşkın’dan OMÜ’de ...
Kantar ve akaryakıt/LPG sayaç muayene başvurularında son 10 gün
YEREL HABERLER Kantar ve akaryakıt/LPG sayaç muayene başvurularında ...
Samsunlu ailenin yardım çığlığı Tedavi masrafları 100 bin TL’yi bulan aile çaresiz durumda
YEREL HABERLER Samsunlu ailenin yardım çığlığı Tedavi masrafları 100 ...
Bafra’da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra’da kaza: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X