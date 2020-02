Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi

Türk Telekom’un Ofis Transformasyon Projesi kapsamında yenilenen Atakum Müşteri Merkezi törenle hizmete girdi. Görsel ve mimari açıdan yenilenen ofiste operasyon modeli ve yetkinlikler artırıldı ürün ve hizmet portföyü geliştirildi.

Açılışta konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Bu dönüşüm sadece kozmetik bir dönüşümü simgelemiyor. Aslında bu kendi çalışanlarımızdan oluşan kendi mülkümüzden oluşan ofisin aynı zamanda yetkinliklerinin de artması anlamına geliyor. Burada müşterilerimiz sadece müşteri şikayetlerini oluşturmak üzere değil aynı zamanda mobilinde sabit internetine kadar bütün iletişim ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılayabiliyor hale gelecek” dedi.



Haberleşme ve internet anlamında çok ciddi yatırımlar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Özellikle Türkiye’nin haberleşme ve internet anlamında çok ciddi yatırımlarla da atağa geçtiği yılları yaşıyoruz. Samsun bu bölgenin merkezi bu bölgenin merkezinde her türlü insan unsuruna ve tesis anlamında yapılan yatırım sistemsel anlamda yapılan yenilikler bölgeye de ciddi anlamda ışık tutma hüviyetine haiz. Sizlerin çalışmalarında her türlü katkıyı desteği vermeye hazır olduğumuzu da ifade ediyorum” şeklinde konuştu.



Samsun her gün yeniliklere ev sahipliği yapıyor

Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Samsun her gün yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Çok doğru bir yerde çok doğru bir tesisi açıyoruz. İletişim alanında gerçekten yeniliklerle bizi buluşturuyorlar. Gerek mobil gerek sabit telefonlarda gerek internet bandında o anlamda Türkiye’nin dünyayla kalkınma mücadelesinde iletişim artık çok önemli bir seviyeye geldi. O yönüyle biz bu milli yerli kuruluşların uluslararası arenadaki yarışta bizim önümüzü açacak bize güç verecek kuruluşlar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezin açılışını yaptı. Törene Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve şirketin diğer yöneticileri katıldı.

