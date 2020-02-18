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İlkadımlı gençler üniversiteye İLKEM'le hazırlanıyor

İHA

İlkadım Belediyesi tarafından, İlkadım İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen üniversiteye hazırlık kursları ile gençler üniversiteye hazırlanıyor.

İlkadımlı gençler üniversiteye İLKEM'le hazırlanıyor

İlkadım Belediyesi tarafından, İlkadım İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen üniversiteye hazırlık kursları ile gençler üniversiteye hazırlanıyor.
İlkadım Belediyesi Eğitim ve Etüt Merkezi (İLKEM) çatısı altında yapılarak büyük ilgi gören kurslarda öğrenciler alanında uzman öğretmenler eşliğinde üniversite sınavlarına hazırlıkta büyük bir avantaj elde ediyor. Hafta içi ve hafta sonu aralıksız devam eden kurslar ile hem okul derslerinde başarı düzeylerini arttırıyorlar hem de üniversite sınavına profesyonel bir ortamda hazırlanma imkanı buluyorlar. Geçen dönem yakalanan başarı ivmesini daha yukarı taşımayı hedefleyen İLKEM ise bu yıl da kursiyerlerin üniversiteye yerleşme derecelerini arttırmayı hedefliyor.
Özellikle üniversiteye yerleşme sınavının gençlerde strese neden olmaması ve başarı seviyesini arttırmak amacı ile üniversite hazırlık kurslarının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Demirtaş, “Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuyarak geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle üniversite hazırlık kurslarımızla deneyimli ve başarılı öğretmenlerimiz eşliğinde kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin yakalayacakları başarı onlar için ne kadar önemliyse bizler için de aynı derecede önemli. İlkadımlı vatandaşlarımızla büyük bir aile olduk ve ailemizin genç bireylerinin gelecekleri için elimizden geleni yaparak eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz. İLKEM kurslarımız ile gençlerin geleceğe umutla bakmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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