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Muhtarlara madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi

İHA

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları binasında düzenlenen eğitim ile İlkadım ilçesinde bulunan yaklaşık 40 mahalle muhtarına madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi verildi. Daha çok çocuk ve ergen dönemde madde bağımlılığı konusu üzerinde durulan eğitimde muhtarlar bilinçlendirildi.

Muhtarlara madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları binasında düzenlenen eğitim ile İlkadım ilçesinde bulunan yaklaşık 40 mahalle muhtarına madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi verildi. Daha çok çocuk ve ergen dönemde madde bağımlılığı konusu üzerinde durulan eğitimde muhtarlar bilinçlendirildi.
İlk olarak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ruh ve Sinir Hastalıkları binası içerisinde bulunan Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezini(ÇEMATEM) gezen mahalle muhtarları buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. ÇEMATEM Kliniği 18 yaş altı çocuklara hizmet veriyor. 14 yatak kapasiteli olan bu klinik içerisinde grup terapi alanı, spor alanı, yemekhanesi ve ziyaret alanı bulunuyor. Klinikte hastaların alkol ve madde bağımlılığıyla baş edebilmeleri için psikologlar tarafından 15 oturumluk bir sigara, alkol ve madde bağımlılığı içeren bir eğitim veriliyor.
ÇEMATEM hakkında bilgiler veren Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Uzm. Dr. Asibe Özcan, "ÇEMATEM'de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Binamızda faaliyet alanımız var. Çocuklarımıza spor, müzik, el işleri gibi terapiler yapılıyor. Hastalarımız her gün günaydın toplantılarına katılabiliyor. Doktorlar ile görüşebiliyorlar. Hastalarımıza burada tedavileri tamamlanıp taburcu olduktan sonra madde bağımlılığı ile nasıl baş edebilecekleri, uyum sağlayabilecekleri, maddesiz nasıl hayatlarına devam edecekleri konusunda bilgilendirme eğitimleri yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı da bu tür eğitimleri destekliyor. Bizler eğitimleri arttırmaya çalışıyoruz. Bugün muhtarlarımıza eğitim veriyoruz. Çünkü aileler sorunları olduğunda ilk olarak onların yanlarına gidiyorlar. Bu nedenle biz toplumun her kesimine ulaşmak için muhtarlardan başlıyoruz" dedi.
Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ise, "Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanemiz ve Sağlık İl Müdürlüğü ile yaptığımız toplantıda madde bağımlılığı konusunda eğitim alıyoruz. Hastaneyi gezdiğimizde bölgemizde tek olduğunu burada aldığımız eğitimin ve tedavi verilen yerlerin mükemmel olduğunu gördük. Böyle bir Ruh ve Sinir Hastanesinin şehrimizde olması ve diğer illerdeki hastaların buraya getirilmesi sağlık turizm açısında çok etkili oluyor. Burada ki ortamdan son derece memnun olduk. Madde bağımlılığı konusunda sıkıntılı bir durumdayız. Bu tür eğitimler herkes için faydalı oluyor" diye konuştu.
ÇEMATEM'i gezerek bilgi alan muhtarlar akabinde eğitime katıldı. Burada Psikolog Fatih Yeşilada tarafından onlara eğitim verildi. Eğitimde Yeşilada, bağımlılığın bitmeyen bir tedavi olduğunu ifade ederek, "Bağımlılığın tedavisi ömür boyu devam eder. Bağımlı olan kişinin kendisini koruması gerekiyor. Etrafındaki kişilerinden birisi maddeyi hatırlatmamalı. Kişiye madde hayatından farklı bir hayatın olduğunu göstermeye çalışıyoruz. ÇEMATEM Kliniğimizde hastaların boş saatlerini değerlendirmeleri için zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyecek masa tenisi, langırt, kondisyon bisikleti, yürüme bandı gibi spor aletlerinin yanı sıralı kelime ve strateji oyunları ve okumaları için kitaplar faaliyetler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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