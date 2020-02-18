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Başkan Sandıkçı: “Şuurlu bir gençliğin yetişmesi için sorumluluklarımızın farkındayız”

İHA

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlim hikmet ve irfan yolunda yürüyen, şuurlu bir gençliğin yetişmesi için sorumluluklarımızın farkındayız" dedi.

Başkan Sandıkçı: “Şuurlu bir gençliğin yetişmesi için sorumluluklarımızın farkındayız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlim hikmet ve irfan yolunda yürüyen, şuurlu bir gençliğin yetişmesi için sorumluluklarımızın farkındayız” dedi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere hitap eden Sandıkçı, “Ülkemizin geleceğine katkı vermeniz için geçmişinizi iyi bilmelisiniz, ecdadınızı iyi tanımalısınız. Bunları kazanmanın yolu çok okumaktan araştırmaktan geçiyor. Sürekli okuyarak, araştırarak, çok çalışarak başarıyı yakalarsınız. Yarının belediye başkanları, bakanları, cumhurbaşkanları sizlerin arasından çıkacak. Bir an önce kendinizi garantiye almak istiyorsunuz. Ülkemizin hekime, hakime, öğretmene, mühendise, askere, polise, bekçiye ihtiyacı var, her zaman da olacak bu doğru, fakat ülkemizin şiddetle genç beyinlere de ihtiyacı var. Bir an önce meslek sahibi olayım hayatımı garantiye alayım anlayışı yerine ufkunuzu geniş tutmalısınız” diye konuştu.
Sadece üniversite kazanmanın, bitirmenin yeterli olmadığını belli meslek dallarında yığılmalar olduğunu belirten Sandıkçı, “Hedefiniz doğrultusunda bitirdiğiniz bölüm konusunda uzmanlaşmalısınız. Araştırmacı olmalısınız. Çağımızda artık robotik kodlama, programlama gibi yeni çağın getirdiği çok önemli meslek dalları var. Teknoloji çağında ülkemizin geleceği için bu alanlarda da başarılı olmak zorundayız. Dünya devleri şirketlerin beyin ve düşünce takımlarında Türk kardeşlerimizin olması bizlerin göğsünü kabartıyor. Onların başarısıyla onurlanıyoruz, gurur duyuyoruz. Şu an sizlere hayal gibi gelebilir ama sizler de oralar da olabilirsiniz. Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkarak, doğru yerde doğru çalışmalar yaparak, ülkemizin geleceği için, küçük yaşlarda büyük hayaller kurarak ve sonrasında çok çalışarak başarılı olabilirsiniz, ülkemize faydalı, yararlı olabilirsiniz” şeklinde konuştu.
Belediyenin eğitim çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler de veren Başkan Sandıkçı, “Bizler sorumluluklarımızın farkındayız. Sizlerin en iyi şartlarda eğitim almanız için okullarımızla, kurumlarımızla sürekli istişare halindeyiz. İlçemiz okullarının eksikliklerini tespit ederek gidermeye çalışıyoruz. İlçemiz okullarından, öğrencilerimizi öğretmenleriyle birlikte spor salonlarımıza taşıyarak salon sporlarıyla tanıştırıyoruz. Yine spor yapmak isteyen gençlerimizi ücretsiz olarak salonlarımıza getiriyoruz. Üniversiteye hazırlık kurslarımız devam ediyor. Karadeniz’de olmayan bir okulu, doğa okulu (yaşayan okul) Türkiye’de ikincisi ilçemize yapılacak. İlçemizin gençleri her alanda başarılı olsun istiyoruz. İlçemizin, şehrimizin, ülkemizin yarınları sizlerle emin ellerde olacak. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin mutlu olması için sizlerin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.
Başkan Sandıkçı, öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrencilerin Hasan Doğan Spor Salonunda futsal, şehir dışı gezileri, tasarım kursları gibi isteklerinin yerine getirileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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