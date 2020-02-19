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Dr. Tutal: “Kemik erimesi sakatlanma ve ölüme yol açabilir”

İHA

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, kemik erimesi hastalığının el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara neden olarak sakatlanmalara ve ölümlere yol açabileceğini söyledi.

Dr. Tutal: “Kemik erimesi sakatlanma ve ölüme yol açabilir”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, kemik erimesi hastalığının el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara neden olarak sakatlanmalara ve ölümlere yol açabileceğini söyledi.
Halk arasında ‘kemik erimesi’ olarak adlandırılan osteoporozu (kemiklerin zayıflayarak kırılgan hale gelmesi) birçok kişide görülebiliyor. Uzmanlar hastalığın kemiklerin çok ufak travmalarda bile kolayca kırılmalarına neden olabildiğini söylüyor. Aşırı zayıf, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip ve kortizon kullanmış kişilerin kemik erimesi açısından risk altında olduğunu vurgulayan Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, “Kemik erimesi omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açarak sakatlıklara, hatta ölümlere yol açabilir” diyerek önemli bilgiler verdi.

“Kırık olana kadar belirti vermez”
Konuyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunan Uzm. Dr. Esra Tutal, osteoporozun kırık gelişine kadar hastalarda hiçbir belirti vermeyebileceğini, kemik erimesine bağlı kırıkların en çok kalça, bel ve bilek kemiklerinde görüldüğünü vurgulayarak, “Osteoporoz hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bir hastalıktır. Kemik erimesi çok ileri dönemlere kadar herhangi bir belirti vermez. İleri dönemlerde sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun zamanla kısalması ve duruş bozukluğu (kamburluk) meydana gelir. 20 yaşına kadar kemik yapımı ön plandadır. 30 yaşına kadar maksimum kemik kitlesi oluşur. 30 yaşından sonra ise yıkım ön plana geçer. Maksimum kemik kitlesi ne kadar iyi ise vücut yıkımdan o kadar az etkilenir. Kadınlar, yaşlılar, ailesinde kırık öyküsü olanlar ve zayıf minyon yapılı olanlarda daha sık görülür. Ayrıca romatizma tedavisinde kullanılan kortizonlu ilaçlar, epilepsi ilaçları, kanser ilaçları, bazı mide ilaçları kullanmak, romatiod artrit, kanser, lupus, multipe myleom, böbrek karaciğer hastalıkları gibi hastalıklar geçirmek, hareketsiz bir yaşama sahip olmak, sigara kullanmak, sık alkol kullanmak, besinlerle yeterince kalsiyum almamak, aşırı miktarda tiroit hormonu kullanmak, aşırı zayıf olmak, gereğinden daha az beslenmek ve zayıflama ameliyatı olmak da kemik erimesine neden olabilir. Kemik erimesi omurlarda, el bileğinde ve kalça kemiğinde kırılmalara yol açarak sakatlıklara hatta ölümlere yol açabilir” dedi.
Tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler veren Dr. Tutal, şunları söyledi:
“Proteinden zengin beslenme kemik sağlığı için çok önemlidir. Vücut ağırlığının normal sınırlarda tutulması (aşırı zayıflık ve şişmanlıktan kaçınılması), kalsiyumdan zengin beslenmek (günlük 10001200 mg kadar kalsiyum besinlerle alınmalıdır) önemlidir. En iyi kalsiyum kaynakları az yağlı süt ürünleri, koyu yeşil sebzeler, balık ve soya ürünleridir. Vitamin D, kalsiyumun bağırsaklardan emilimi için gereklidir. Bunun bir kısmını güneşten karşılasak da genellikle günlük 600800 ünite D vitamini takviyesi gerekmektedir. Günlük düzenli olarak yapılan egzersiz (yürüyüş gibi) kemiklerin güçlenmesini sağlar. 65 yaş üstü kadınlar, 70 yaş üstü erkekler, risk faktörü olanlar ise daha erken yaşlardan itibaren yıllık düzenli olarak kemik taraması (kemik mineral dansitometri) yaptırıp henüz kırık oluşmadan tanı konulabilirse hastalığın tedavisi mümkündür.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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