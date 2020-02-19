Hareketsiz hayat tarzı ve işlenmiş rafine gıda tüketimi diyabeti artırıyor

Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içinde diyabet görülme sıklığında birinci sırada yer aldığını, şeker hastalığının hızla yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden birinin hareketsiz yaşam tarzı ve işlenmiş rafine gıda tüketiminin artması olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dahiliye Kliniğinden Uzm. Dr. Taner Kaya, Atakum İlçe Müftülüğünde Diyanet İşleri çalışanları için düzenlenen ‘şeker hastalığı’ konulu konferansta bilgilendirmelerde bulundu. Atakum İlçe Müftüsü İsmail Keskin'in de katılımıyla gerçekleşen konferansta Uzm. Dr. Taner Kaya, Diyanet İşleri çalışanlarının diyabet hakkında merak ettikleri soruları cevapladı.



500 milyon kişiye ulaştı

Yaptığı konuşmada Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2019 Diyabet Atlası verilerine göre dünyada şeker hastalığının giderek yaygınlaştığını belirten Uzm. Dr. Taner Kaya, hasta sayısının 500 milyon kişiye ulaştığını söyledi.



Hareketsiz yaşam tarzı ve işlenmiş rafine gıda tüketimi diyabeti artırıyor

Şeker hastalığının hızla yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden birinin hareketsiz yaşam tarzı ve işlenmiş rafine gıda tüketiminin artması olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Taner Kaya, “Avrupa ülkeleri içinde diyabet görülme sıklığında birinci sırada olmamız nedeniyle şeker hastalığı konusunda daha fazla bilgilenmeli ve önlemler almalıyız. Şeker hastalığı ile yeterli mücadele etmediğimiz takdirde birçok yandaş hastalıklarla da karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Kontrol altına alınamayan şeker hastalığı göz, kalp ve böbreklerimizi etkileyip kalp damar hastalıkları nedeniyle ölüme sebebiyet vermektedir” şeklinde konuştu.

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