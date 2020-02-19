Atakum'dan Samsunspor'a gönülden destek

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, SamsunsporAmed maçını belediye personeliyle birlikte maraton tribününde izledi.

19 Mayıs Stadyumu'na personel ve taraftarlarla birlikte tramvayla giden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsunspor Amed Sportif FK karşılaşmasında 3 0'lık galibiyet sevincini taraftarlarla marşlara eşlik ederek kutladı.



Başkan Deveci, önceki gün Samsunspor'a destek olmak amacıyla maça gitmek isteyen belediye personeline idari izin verildiğini açıkladı. Samsunsporlu çalışanların büyük sevinç yaşadığı günde, Başkan Deveci maça personelle birlikte tramvayla gitti.



Atakum Belediyesi durağından kalabalık bir çalışan grubuyla tramvaya binen Başkan Deveci'yi gören vatandaşlar hem şaşkınlıklarını hem de heyecanlarını gizleyemedi. Vatandaşlar Başkan Deveci'nin tramvaya bindiğini fark edince uzun süre alkış tuttu. Yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet eden ve belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Deveci, ayrıca tramvayda sosyal medya üzerinden Samsunluları maça davet eden bir video paylaştı. Video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



19 Mayıs Stadyumu çevresindeki esnafı da ziyaret ederek bir süre sohbet eden Başkan Deveci, maçı Samsunspor taraftarıyla birlikte maraton doğu üst tribününde izledi. Stadyumun en canlı tribününde bütün marşlara eşlik eden Başkan Deveci, Samsunspor'un attığı gollerle büyük sevinç yaşadı. Samsunluların tek yürek olarak takip ettiği maçın 30'lık sonucu ise tribünlere büyük coşku yaşattı.

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