Hastanede cep telefonu hırsızlığına gözaltı

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Samsun'da hastanede bir kadının cep telefonunu çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının cep telefonunu çaldığı iddia edilen B.D., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan B.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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