Rektör Aydın: “Yurt Savunma adımızı dünyaya duyuruyor”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın beraberindeki heyetle birlikte, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'de savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline gelen Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki heyette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Melahat Cihan ve Samsun Roket Takımı öğrencileri yer alan Rektör Aydın, Amerika’da yapılan IREC roket ve Türkiye’de düzenlenen Teknofest yarışmalarında kendilerine sağladıkları maddi ve manevi katkılarından dolayı şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cahit Utku Aral’a teşekkür etti. Şirketin sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarından olduğuna vurgu yapan Rektör Aydın, kuruluşun gerçekleştirdiği büyük projeler ve yaptığı ihracatlar ile Samsun’un ve Türkiye’nin adını dünyanın dört bir yanına başarıyla duyurduğunun altını çizdi.

Hoş sohbet içerisinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesinin gelecekte yürütmeyi planladığı projeler hakkında Cahit Utku Aral ile birlikte istişarelerde bulundu. Mahmut Aydın ve beraberindeki heyet, misafirperverliklerinden dolayı Aral’a teşekkür ederek günün anısına roket maketi takdim etti.

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