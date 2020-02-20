Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

-SAMSUN´da, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4´ü kadın 6 şüpheli yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kumar ve bahis oynatıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Çevrimiçi Yasa Dışı Bahisle Mücadele Bürosu ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda şüphelileri tespit etti. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerden G.E., G.M. ve S.M.´nin, Kıbrıs´ta yaşayan akrabaları S.İ, N.İ. ve D.İ. ile birlikte hareket ettikleri saptandı. Kıbrıs´ta yaşayan şüphelilerin Samsun´a gelmesi üzerine operasyon için düğmeye basan polis, 6 şüpheliyi İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi´nde bir evde yakaladı.
Evde yapılan aramada bulunan cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve ziynet eşyaları, bir miktar para ve kiralık kasa kartına el konuldu. Şüpheliler, sogularının ardından adliyeye sevk edildi.
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