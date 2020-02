Başkan Demir’den başarılı sporculara ödül

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizde başarılı antrenörlerimiz sayesinde her alanda kaliteli sporcular yetiştiriliyor” dedi.

Fransa’nın Lievin kentinde 1416 Şubat tarihleri arasında yapılan Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası’nda Karışık çiftler kategorisinde Avrupa 3’ncüsü olan Buğra Aktaş Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti.

Anakentspor Kulübü Badminton Takımından Milli Takıma giren ve Badminton kategorisinde Türkiye’ye ilk madalya kazandıran Buğra Aktaş’ı altınla ödüllendiren Başkan Demir, “Sizler gibi gençler bizim gurur kaynağımız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bayrağımızın Fransa’da dalgalanması göğsümüzü kabarttı” diye konuştu.

Spora ve sporcuya verdiği önemi dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye uzun yıllardır sporun her alanında başarılar elde eden, dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden başarılı sporcularla dolu. Önceden Samsun denilince belki sadece futbol ve güreş akla gelirdi. Şehrimizde başarılı antrenörlerimiz sayesinde her alanda kaliteli sporcular yetiştiriliyor. Sizler de onlardan birisiniz. Avrupa 3’ncüsü olarak şanlı bayrağımızı Fransa’da dalgalandırarak bizleri onurlandırdığınız için size ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Başkan Demir Buğra Aktaş ile şampiyonaya katılan badminton sporcuları Arda Atan ve Kerem Acu’yu altınla ödüllendirdi. Ziyarette genç sporcuya Badminton Milli Takım Antrenörleri Şaban Kırcalı, Yaşar Kaya ve Ömer Aydoğmuş eşlik etti.

