Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Samsun’un Bafra ilçesinde asılsız ihbar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 112 çağrı merkezine Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Bafra Belediyesi Fen İşleri Bakım Atölyesi yanında 2 katlı boş binada intihar vakası ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada ihbarın ‘asılsız’ olduğu anlaşıldı.

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