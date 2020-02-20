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‘Amisos hazinelerini’ satamadan yakalandılar 3 bin 341 adet tarihi eseri satışa çıkaramadan ...

İHA

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı ile tarihi eser bulup satmak üzere olan şüphelilerin meskenlerine yönelik yapılan aramada 3 bin 341 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan duyuruda, “Samsun ili Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi'nde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ellerinde kaçak kazı sonucu tarihi eser bulunduğu ve bunların satışa çıkarılacağı duyumu alınması üzerine Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden 18 Şubat 2020 tarihinde şüphelilere ait 5 ayrı meskende yapılan arama neticesinde 3 bin 329 adet Amisos dönemine ait sikke ve 12 adet tarihi obje olmak üzere toplam 3 bin 341 adet tarihi eser ile aramalarda kullanılan 1 adet dedektör ele geçirilmiştir. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tarihi eserlere el konulmuş ve 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip, 4 şüpheli şahıs çıkarılmış oldukları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli şahıs ise gözaltında olup adli işlemleri devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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